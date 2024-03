Il mandato di Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro, è ai titoli di coda. È tempo di riflessioni sul futuro, sia personale che del Paese che ha guidato per 10 anni, e al quale tiene come "un figlio", confessa.

Alle telecamere di BolognaToday Conti parla della papabile candidatura dell'assessora Sara Bonafè, e conferma convintamente il suo appaoggio alla ex vicesindaca di Bologna: "Marilena Pillati è decisamente capace e idonea a raccogliere il mio testimone e a proseguire nel solco delle mie politiche".

Per quanto concerne le aspirazioni future, Conti ha manifestato il desiderio di proseguire il suo impegno per San Lazzaro: "Ho dedicato tutto a questo territorio e ambisco a poter continuare a contribuire in qualche modo". Avrebbe concorso pure per un terzo mandato - ammette - le fosse stato possibile.