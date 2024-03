Elezioni San Pietro in Casale, il centrodestra appoggia il civico Nanetti

I comuni del bolognese al voto alle prossime elezioni comunali scaldano i motori. Il Centrodestra, rappresentato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, accoglie il progetto di rilancio del Comune di San Pietro in Casale presentato da Marco Nanetti.

"Siamo fiduciosi nella figura di Nanetti e nella nuova squadra che si sta formando. Crediamo fermamente che possa essere la svolta di cui il nostro Comune ha bisogno dopo anni di disastri e negligenza amministrativa targati Pezzoli/Poluzzi con il Partito Democratico," dichiarano Sara e Diego Mazzanti, consiglieri comunali e responsabili territoriali, assieme a Diego Baccilieri, delegato provinciale di Fratelli d'Italia.

Anche Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano, insieme a Alfredo Cionfoli, quale segretario di zona e Cristiano Di Martino, vice segretario provinciale della Lega, esprimono pieno sostegno al progetto di Nanetti: "Marco è un profilo su cui abbiamo puntato con decisione. Incarna quegli aspetti valoriali accompagnati da capacità manageriali non comuni che ci hanno convinto immediatamente a sceglierlo per questa sfida importante. Pensiamo che proprio questa sua leadership ci permetterà di recuperare il disastro economico che questa amministrazione di centrosinistra ci ha lasciato in bilancio,"

Anche Forza Italia sostiene Nanetti come candidato sindaco, ritenendolo rappresentativo dei valori moderati e liberali del partito: "Siamo fiduciosi che Marco possa offrire una nuova direzione al comune, dopo anni di difficoltà causate dalla gestione della sinistra. Con la sua leadership, confidiamo che San Pietro in Casale possa godere di prosperità e soddisfazione cittadina." Afferma Morris Battistini, vicesegretario provinciale di Forza Italia.

In risposta, Marco Nanetti ringrazia per il sostegno ricevuto: "Sono fiero della stima nei miei confronti da parte del centrodestra. La loro esperienza e preparazione amministrativa saranno fondamentali per il nostro percorso di rinascita. Siamo determinati a affrontare le sfide che ci attendono."

Nanetti ha delineato alcune priorità del suo programma, tra cui la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e la promozione di spazi ludico-sportivi gratuiti per gli adolescenti, insieme al fondamentale risanamento dei conti pubblici. "Ripartiamo da qui," conclude Nanetti.