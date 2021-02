Elezioni sindaco 2021, endorsement Merola per Lepore: "Ha i numeri giusti"

Questa volta Virginio Merola, primo cittadino di Bologna quasi alla fine del secondo mandato, non fa giri di parole: tra gli ultimi atti che afferma di voler lasciare in eredità alla città c'è "consegnare la campanella di sindaco a Matteo Lepore", attuale assessore alla Cultura e alla Promozione della città, con il quale si conferma dunque un sodalizio di lungo corso. Merola ha ribadito il proprio endorsement nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Bruno.

Quella per Lepore, uno dei papabili alla candidatura per il Pd, "è una preferenza motivata dal fatto che per troppo tempo abbiamo pensato che bisognasse essere dei fenomeni in politica- dichiara il sindaco- e quindi ci siamo trovati con gente senza esperienza amministrativa, senza un'adeguata formazione sul campo, in base a una popolarità ottenuta sui social o alla simpatia del momento".

In questo contesto politico, "io penso di aver contribuito ad allevare una generazione di assessori che hanno dimostrato di saper affrontare i problemi nei loro campi- afferma Merola- e tra questi Matteo sicuramente è quello che ha più capacità di fare rete, di rapportarsi con l'insieme del mondo bolognese e ha una capacità amministrativa che io penso sia utile". Perché, ribadisce il primo cittadino, "per troppo tempo ho assistito alla negazione della competenza. La competenza non basta, ci vuole passione e Lepore ne ha parecchia, come gli altri assessori". (Pam/ Dire)