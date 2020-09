Elezioni amministrative a Imola: tutto quello che c'è da sapere

Oltre al voto per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, Imola è l'unico comune del bolognese ad andare alle elezioni amministrative per scegliere il nuovo sindaco domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, sono 55.309 gli aventi diritto al voto, di cui 26686 maschi e 28623 femmine. I 18enni che voteranno per la prima volta (rispetto alle regionali del 26 gennaio 2020) sono 107: 43 maschi e 64 femmine. Per quanto il referendum, sono 53.218 gli aventi diritto al voto, di cui 25640 maschi e 27578

femmine.

Domenica 20 settembre si vota dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 21 settembre si vota dalle ore 7 alle ore 15. E’ fissato altresì, per domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco se non proclamato eletto a seguito del primo turno.

Le sezioni

Sono 62 (all’interno di queste 62 sezioni, tre hanno una funzione speciale per consentire il voto agli ospiti della Casa di Riposo di Via Venturini; dell’Ospedale di Montecatone e dell’Ospedale nuovo: quest’ultimo avrà anche la funzione di recarsi a domicilio per gli elettori in quarantena, isolamento fiduciario o trattamento domiciliare per

Covid-19, che hanno fatto domanda di votare). I presidenti di seggio sono 62, come i Segretari; 254 gli scrutatori, di cui 248 nei 62 seggi ordinari e 2 per ogni nei seggio speciale.

Ufficio elettorale e seggi

Nelle giornate di elezioni, aperture straordinarie ufficio Servizi per il cittadino-Elettorale:

– Per il rilascio delle tessere elettorali l’ufficio Servizi per il cittadino-Elettorale Sala Miceti (mercato coperto ‘Il Borghetto’ – piazzale Ragazzi del ’99) effettuerà le seguenti aperture straordinarie nelle giornate di elezioni, senza prenotazione: venerdì 18 settembre ore 9.00- 18.00; sabato 19 settembre ore 9.00-18.00; domenica 21 settembre ore 7.00-23.00, lunedì 21 settembre ore 7-15.

Per agevolare le richieste ed il rilascio, è stata stabilita anche un’apertura straordinaria il mercoledì ore 14,30-17,30. In questo caso non occorre l’appuntamento ma l’ingresso è limitato ad una persona alla volta.

Apertura palazzo comunale – Il centralino del palazzo comunale sarà aperto in via straordinaria sabato 19 settembre dalle 7 alle 18 e domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23, (in concomitanza con l’apertura dei seggi).

Spoglio e risultati

Sul sito internet del Comune di Imola sono riportate tutte le informazioni utili al voto. Inoltre domenica 20 settembre vi saranno pubblicati i dati parziali sull’affluenza alle urne, che domenica 20 settembre saranno rilevati alle ore 12,00, alle 19,00 ed i definitivi dell’affluenza alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre alle ore 15 (alla chiusura dei seggi).

Una volta chiusi i seggi, comincerà lo spoglio per quanto riguarda il referendum, di cui saranno pubblicati i risultati al termine dello scrutinio.

Martedì 22 settembre dalle ore 9, comincerà lo spoglio per le elezioni comunali: dopo le comunicazioni alla Prefettura, l’andamento dello scrutinio sarà pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale.

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, non saranno allestiti i tradizionali cartelloni nei portici sottostanti il palazzo comunale.

Infine, in municipio, nella Sala Giunta (di fronte al centralino) i cittadini potranno richiedere, al personale incaricato, le stampe dei risultati già pubblicati sul sito del Comune.

Servizio trasporto disabili ai seggi

Il servizio di trasporto gratuito ai seggi a favore degli elettori con disabilità, con difficoltà di deambulazione e impossibilità a usare mezzi pubblici, verrà effettuato con un pulmino appositamente attrezzato ma sprovvisto di accompagnatore.

I portatori di disabilità possono prenotare telefonicamente chiamando il centralino del Comune di Imola al n. 0542/602111 da MARTEDI’ 15 A VENERDI 18 SETTEMBRE 2020 nei seguenti orari: martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 18,30 venerdì 18 settembre dalle ore 8 alle ore 12,00 lasciando il nominativo, l’indirizzo ed un numero telefonico.

Successivamente saranno ricontattati da personale del Comune di Imola per concordare l’orario di servizio del trasporto ai seggi di domenica 20 settembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche: