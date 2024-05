Info, dati e curiosità: il sito della Regione dedicato alle prossime elezioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I comuni alle urne, i precedenti risultati, come si vota alle amministrative e alle europee. È online il nuovo portale della Regione sulle prossime tornate elettorali dell'8 e 9 giugno.

In Emilia-Romagna si vota in per rinnovare sindaci e consigli comunali, sono 35 i comuni oltre i 15 mila abitanti, di cui 5 capoluoghi di provincia, che potrebbero ricorrere al turno di ballottaggio. Sempre sabato 8 e domenica 9 giugno tutti gli elettori dovranno scegliere i propri europarlamentari.

Sul nuovo sito, tutte le informazioni, le domande frequenti, i dati, le notizie e le curiosità possono essere consultate. E' inoltre disponibile il collegamento con la Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa, contenente i risultati delle precedenti elezioni europee e amministrative.

Orari

Andranno al voto per il rinnovo del sindaco e dei Consigli comunali oltre 2 milioni di elettori che potranno votare in 2.574 seggi aperti sabato 8 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Oltre a 226 primi cittadini, saranno eletti anche 3.026 consiglieri comunali.

Nella stessa tornata in tutti i 330 comuni emiliano-romagnoli circa 3,5 milioni di elettori sono chiamati a eleggere il nuovo Parlamento europeo.

Amministrative

Dei comuni al voto, 35 hanno oltre 15 mila abitanti e tra questi anche 5 capoluoghi di provincia: Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Cesena e Forlì. Per questi comuni, qualora nessun candidato sindaco raggiungesse la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno) si tornerà a votare domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, per scegliere con il ballottaggio tra i due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Europee

In tutti i 330 comuni della regione si voterà per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Si recheranno alle urne circa 3,5 milioni di elettori emiliano-romagnoli.

L’Italia eleggerà 76 euro-deputati su un totale di 720. L’Emilia-Romagna è “inserita” nella Circoscrizione Nord-Est (nord-orientale) comprendente anche il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.