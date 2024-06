Amministrative, seggi chiusi: dati affluenza definitivi (comune per comune)

Chiudono i battenti alle urne per le elezioni amministrative. 45 comuni su 55 hanno votato tra l’8 e il 9 per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Lo scrutinio inizierà lunedì 10 a partire dalle ore 14, in differita rispetto allo stop ai voti a causa della concomitanza delle elezioni europee. Qui i dati di affluenza di ieri (8 giugno).

MAPPA INTERATTIVA CANDIDATI COMUNALI

Riguardo l'affluenza ai seggi totale, di seguito i dati definitivi, comune per comune:

Comuni con più di 15.000 abitanti:

Comune Affluenza in % Casalecchio di Reno 69,54 San Lazzaro di Savena 73,03 Castel Maggiore Castel San Pietro Terme 69,84 Castenaso 74,42 Medicina 69,79 Molinella 72,27 Pianoro 70,84 Valsamoggia 69,68 Zola Predosa 72,30

Comuni con meno di 15.000 abitanti:

Comune Affluenza in % Anzola dell'Emilia 72,14 Argelato 73,85 Baricella 70,05 Bentivoglio 70,24 Borgo Tossignano 67,54 Calderara di Reno 73,05 Casalfiumanese 70,06 Castel di Casio 72,98 Castel Guelfo di Bologna 71,15 Castello d'Argile 72,79 Castiglione dei Pepoli 73,43 Crevalcore 71,43 Dozza 67,76 Fontanelice 72,65 Galliera 72,58 Granarolo dell'Emilia 72,43 Grizzano Morandi 67,54 Lizzano in Belvedere 65,79 Loiano 66,79 Malalbergo 70,89 Marzabotto 70,53 Minerbio 69,84 Monte San Pietro 72,75 Monterenzio 65,55 Monzuno 68,37 Mordano 73,80 Ozzano dell'Emilia 72,93 Pieve di Cento 74,86 Sala Bolognese 73,38 San Benedetto Val di Sambro 76,25 San Giorgio di Piano San Pietro in Casale 70,89 Sant'Agata Bolognese 70,91 Sasso Marconi 71,66 Vergato 66,22

(in aggiornamento)