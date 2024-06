Ballottaggio a Casalecchio, Pianoro e Castel Maggiore: tutti i risultati

Chiusi i seggi per i ballottaggi a Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e Pianoro. Due settimane fa, 45 dei 55 comuni della provincia di Bologna sono andati al voto per eleggere il consiglio comunale e il sindaco. In queste tre località, nessun candidato ha raggiunto il 50% dei voti, rendendo necessario un secondo turno tra i due candidati più votati.

Casalecchio di Reno

Casalecchio, il comune più popolato del trio, è stato teatro della campagna elettorale di Marco Odorici di Potere al Popolo, Enrico Pasquariello candidato del centrodestra, Dario Braga ex prorettore dell'Alma Mater sostenuto da Azione, Verdi, Lista Civica e Centrosinistra per Casalecchio, e Matteo Ruggeri già assessore allo sport sostenuto dal Partito Democratico e dal sindaco Massimo Bosso. Al ballottaggio sono arrivati Ruggeri, il più votato con il 48,79%, e Braga, con il 24,46%, escludendo così la destra e l'estrema sinistra dal secondo turno.

Castel Maggiore

Al primo turno gli abitanti di Castel Maggiore avevano quattro potenziali sindaci: il civico Luca Napoli, il meloniano Umberto Negri, il giovane civico Luca Vignoli di “Cose Nuove Castel Maggiore” e l’assessore dem Paolo Gurgone. Alle urne Gurgone ha incassato il 46,17% mentre Vignoli il 34,79% dando il via ad un duello “generazionale” tra l’amministrazione tradizionale e la nuova scuola di millenials e zoomers politicamente attivi.

Pianoro

A Pianoro, sono stati esclusi dal ballottaggio il civico Dino Gruppuso e il candidato del centrodestra Luca D’Oristano. I due politici più votati sono stati Marco Zuffi, assessore sostenuto dal Partito Democratico e gran parte dei partiti di centrosinistra come Italia Viva, Volt e Verdi, e il giovane Luca Vecchiettini, ex leghista ora candidato civico sostenuto dalla storica ex sindaca Simonetta Saliera.

Zuffi ha preso il 45,27% dei voti mentre Vecchiettini 36,61.

Dati affluenza

Comune Affluenza secondo turno Affluenza primo turno Casalecchio di Reno 38,13 62,59 Castel Maggiore 50,47 64,95 Pianoro 52,46 66,62

Ballottaggio: i risultati

Comune Nuovo Sindaco Casalecchio di Reno Matteo Ruggeri Castel Maggiore Luca Vignoli Pianoro Luca Vecchettini

Notizia in aggiornamento