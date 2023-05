Elezioni a Camugnano, il candidato Antonio D'Elia: "Il vero cambiamento nasce dalle persone"

Il comune di Camugnano verso le elezioni amministrative 2023. Si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio e nella provincia di Bologna rinnoverà sindaco e giunta anche Castel D'Aiano. I seggi saranno aperti domenica 14 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Fra i candidati di Camugnano c'è Antonio D'Elia (Lista numero 1): ecco un'intervista per conoscerlo meglio.

Perché ha deciso di candidarsi?

"La verità è che non contiamo di vincere ma collaborare con qualsiasi amministrazione venga eletta per realizzare tre priorità e per iniziare a mandare un messaggio al paese che un vero cambiamento nasce dall’interno dell’essere umano e non semplicemente dal cambiare partito o fazione".

Quali sono le tre priorità per il comune di Camugnano?

"I primi tre obiettivi che ci poniamo sono: la creazione di punti di aggregazione dedicati in particolar modo agli anziani che compongono in misura consistente la popolazione di Camugnano. Possiamo creare dei luoghi in cui si possa tornare a stare insieme e vivere attività dedicate legate all’arte, allo sport e al gioco; creare una rete di aziende agricole che mirino a produzioni di alta qualità in modo da creare alleanze a partire dall’aspetto commerciale per poi estenderle a quello produttivo; migliorare la viabilità che è un punto debole del nostro territorio e contribuisce a scoraggiare il turismo".

Chi è Antonio D'Elia

Diversi anni nell’ambito delle risorse umane. Nel 2009 pubblica il suo primo libro: Passione al lavoro - trova il lavoro che piace e ti realizza. Poi inizia a interessarsi alla vera natura dell’essere umano e a metodi per risvegliare l’intuizione e la possibilità di riconoscere la propria direzione nella vita. Da questa ricerca nasce un esperimento sociale attorno a una realtà agricola nella zona di Camugnano. Sviluppa con altre famiglie una inedita forma di aggregazione e unione di intenti che si basi sulla collaborazione e l’integrazione dell’essere umano con la natura, consapevole che alla base del disagio dell’essere umano ci sia quasi sempre la sensazione di solitudine e la mancanza di “senso".