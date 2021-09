Elezioni, Lista "Centrodestra per Castel del Rio": tutti i candidati e il programma

Tutti i nomi in lizza e il programma amministrativo della lista in occasioni delle elezioni comunali 2021 a Castel del Rio

Presentata la lista "Centrodestra per Castel del Rio" in corsa alla prossima tornata elettorale. Ecco tutti i candidati in lizza insieme a Fabio Morotti (Nato a Castel del Rio il 12-05-1963,

autoferrotranviere) che si candida a sindaco.

Lista candidati consiglieri

Renzo Gasperini

Nato a Firenzuola (FI) il 19-01-1958

Agricoltore

Giovanni Linguerri

Nato a Castel del Rio (BO) il 03-07-1962

Pensionato

Matteo Elia Luigi Iervolino detto “Gigi”

Nato a Foggia il 26-02-1978

Ortopedico

Flaviana Camaggi

Nata a Imola il 20-04-1979

Ausiliaria alla vendita

Franco Antimi

Nato a Firenzuola (FI) il 05-06-1954

Pensionato

Marco Ronchini

Nato a Castel San Pietro Terme il 02-09-1996

Agricoltore

Mauro Fini

Nato a Castel San Pietro Terme il 04-03-1964

Operaio metalmeccanico

Ivan Miani

Nato a Lugo (RA) il 15-11-1969

Impiegato

Mara Castaldi

Nata a Imola il 12-08-1949

Pensionata

Federico Bitelli

Nato a Imola il 23-05-2002

Studente