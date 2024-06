A Castenaso vittoria del sindaco uscente Carlo Gubellini. Sostenuto dal Pd e la lista civica “Tua Castenaso”, ha sconfitto l’ex primo cittadino Stefano Sermenghi, ed ex compagno di partito poi candidato di Lega e Fratelli D’Italia, il consigliere civico Mauro Mengoli e il grillino Carmelo Spataro.

Siamo giunti quindi al secondo round, è sollevato?

Sono sempre stato fiducioso e ottimista ed ero certo che non saremmo andati al ballottaggio, non per presunzione ma perché sentivo il sostegno dei nostri cittadini e le parole di quella maggioranza silenziosa che alla bagarre sui social network preferisce la concretezza e la buona amministrazione. E i risultati lo hanno pienamente confermato.

Tempo fa aveva detto di volersi ricandidare per “finire il lavoro svolto”, che cosa intende e quali saranno le sue priorità?

Dobbiamo innanzitutto portare a termine le numerose opere già in cantiere: per i nostri giovani (scuola media e pista d’atletica), per le famiglie e i bambini (nuovo asilo piccolo blu), per migliorare le infrastrutture, la viabilità e il trasporto (lotto 2bis e lotto 3 della Lungosavena), per il benessere della comunità (ampliamento del polo sanitario) e per le persone più fragili con la realizzazione di un centro socio occupazione per ragazzi disabili grazie alla completa ristrutturazione della ex casa Tosarelli. E puntiamo a rafforzare le sinergie tra comuni limitrofi, a partire da San Lazzaro, insieme alla nuova Sindaca Marilena Pillati, oltre a consolidare il rapporto con le realtà associative e le tante imprese del territorio.

A chi o cosa deve questi risultati?

Ho sempre detto che il nostro valore aggiunto è stato quello della squadra, a partire dal grande lavoro che in questi anni abbiamo fatto in giunta, in consiglio comunale e in mezzo alla gente. Alle elezioni del 2019 il centro sinistra era diviso su tre diverse liste e in questi cinque anni abbiamo ricucito gli strappi presentandoci insieme, abbiamo unito la storia e la forza del PD alla proposta del civismo che richiama sempre nuove persone all’impegno civico e sociale. È solo grazie al lavoro comune che siamo riusciti a ottenere questi risultati per la città.

Come descriverebbe questa campagna elettorale intensa e che messaggio vuole dare agli altri candidati?

È stata una campagna elettorale nella quale non ho mai smesso di sentire l’affetto e la stima dei nostri cittadini. Questo ci è servito anche a superare i momenti più difficili (e peraltro poco edificanti) causati dai gravissimi e continui attacchi fatti da Stefano Sermenghi. Ora attendiamo delle scuse dall’ex Sindaco e da chi lo ha sostenuto a spada tratta prendendo un abbaglio clamoroso con ripetute e violente accuse che oltre ad essere infondate hanno stomacato tutti. Rispetto a Mengoli e Spataro non posso che ringraziarli per il sano confronto democratico e la correttezza che hanno avuto durante la campagna elettorale, sono certo che questo rapporto proseguirà sia dentro che fuori dal consiglio comunale.

Chi pensa di nominare nella sua nuova giunta? Ogni rappresentante di coalizione sarà rappresentato?

Come ho già detto le tante preferenze ai quattro assessori della mia precedente giunta dimostrano che i cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni. Sto ultimando le valutazioni, anche su eventuali nuovi ingressi visto che i prossimi cinque anni saranno decisivi per concludere i progetti avviati e dare nuovo slancio al paese che ha grandi potenzialità da esprimere, al mio fianco ho bisogno di una squadra equilibrata, coesa e decisa.

Che ne pensa dei risultati delle europee e cosa si aspetta dalle regionali dietro l'angolo?

Le europee hanno dato prova del grande radicamento del Pd sui territori, della forza di una proposta politica unita (come nel caso di Avs) e della debolezza di chi si divide. Riguardo alle regionali, Bonaccini è stato un grande Presidente e lascia un’eredità importante. Sono certo che sapremo scegliere la figura migliore, con un percorso che auspico coinvolga anche tutti gli amministratori locali del centrosinistra, a partire da Bologna. Perché la forza di Bonaccini è sempre stata quella di allargare e coinvolgere, mi auguro si continui su questa via.