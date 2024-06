Al via le elezioni amministrative in 45 comuni (su 55) della provincia di Bologna, dove si eleggerà il nuovo sindaco e si rinnoverà il consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 15 di sabato 8 giugno (chiusura seggi ore 23.00) alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024.

In concomitanza si tengono anche le elezioni Europee. Alle urne, dunque, - nei comuni interessati dalle amministrative - saranno consegnate al cittadino due schede: quella marrone sarà per il rinnovo dell’europarlamento mentre quella azzurra sarà per votare i rappresentanti della propria città.

La mappa dei comuni e dei candidati

Da sapere

Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. A causa della concomitanza con le elezioni per il Parlamento Europeo, lo scrutinio delle comunali inizierà lunedì 10 giugno alle ore 14.

Eventuali ballottaggi sono previsti per il 23 e 24 giugno 2024: nell'ipotetico "secondo round", si contenderanno il titolo di primo cittadino i due candidati più votati. Sarà possibile tornare alle urne per i comuni oltre i 15 mila abitanti con più di due aspiranti sindaco come Casalecchio Di Reno, Pianoro, Castel Maggiore, Zola Predosa, Valsamoggia, Castenaso, Molinella, Castel San Pietro Terme e Medicina.

Le regole in cabina

Ogni elettore vota in maniera individuale e segreta all'interno della cabina elettorale, senza alcuna interferenza o osservazione esterna. È vietato portare telefoni cellulari, fotocamere o qualsiasi altro dispositivo che possa compromettere la segretezza del voto. Solo l'elettore autorizzato può entrare in cabina per votare, ad eccezione di casi specifici dove l'elettore necessiti di assistenza a causa di disabilità o difficoltà motorie. Gli elettori con disabilità o difficoltà motorie possono essere assistiti in cabina da una persona di fiducia, oppure possono richiedere assistenza al presidente di seggio. La persona che assiste l'elettore deve rispettare la volontà dell'elettore e mantenere il segreto sul voto espresso. L'elettore deve marcare chiaramente la propria scelta sulla scheda elettorale secondo le istruzioni fornite. Non sono permessi segni di riconoscimento che potrebbero invalidare il voto. Dopo aver votato, l'elettore deve piegare la scheda nel modo indicato per non rivelare il proprio voto e inserirla nell'urna. Questo processo assicura che il voto rimanga segreto fino al conteggio. All'interno del seggio elettorale e nelle immediate vicinanze, è proibito qualsiasi forma di propaganda elettorale. Questo include indossare simboli, emblemi o altri segni distintivi che possano influenzare il voto.

I comuni al voto con meno di 15 mila abitanti

Per i comuni con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, il voto si svolge secondo un sistema maggioritario a turno unico. I votanti selezionano il loro candidato sindaco preferito e possono esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali, a condizione che siano di sesso diverso, per favorire l'equilibrio di genere. La vittoria va al candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti.

Le città che andranno al voto, con tra parentesi gli attuali primi cittadini, sono: Anzola dell'Emilia (Giampiero Veronesi); Argelato (Claudia Muzic); Baricella (Omar Mattioli); Bentivoglio (Erika Ferranti); Borgo Tossignano (Mauro Ghini); Calderara di Reno (Giampiero Falzone); Casalfiumanese (Beatrice Poli); Castel di Casio (Marco Aldrovandi); Castel Guelfo di Bologna (Claudio Franceschi); Castello d'Argile (Alessandro Erriquez); Castiglione dei Pepoli (Maurizio Fabbri); Crevalcore (Marco Martelli); Dozza (Luca Albertazzi); Fontanelice (Gabriele Meluzzi); Galliera (Stefano Zanni); Granarolo dell'Emilia (Alessandro Ricci); Grizzana Morandi (Franco Rubini); Lizzano in Belvedere (Sergio Polmonari); Loiano (Fabrizio Morganti); Malalbergo (Monia Giovannini); Marzabotto (Valentina Cuppi); Minerbio (Roberta Bonori); Monte San Pietro (Monica Cinti); Monterenzio (Ivan Mantovani); Monzuno (Bruno Pasquini); Mordano (Nicola Tassinari); Ozzano dell'Emilia (Luca Lelli); Pieve di Cento (Luca Borsari); Sala Bolognese (Emanuele Bassi); San Benedetto Val di Sambro (Alessandro Santoni); San Giorgio di Piano (Paolo Crescimbeni); San Pietro in Casale (Claudio Pezzoli); Sant'Agata Bolognese (Giuseppe Vicinelli); Sasso Marconi (Roberto Parmeggiani); Vergato (Giuseppe Argentieri).

I comuni al voto con più di 15 mila abitanti

Nei comuni più grandi con più di 15 mila abitanti si adotta un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per il sindaco e la sua lista o coalizione. I cittadini votano contemporaneamente per il candidato sindaco e per la lista collegata, avendo la possibilità di indicare una preferenza all'interno di quest'ultima. Se nessun candidato supera il 50% dei voti, si procede al ballottaggio tra i due più votati, due settimane dopo il primo turno. Il vincitore del ballottaggio assume la carica di sindaco.

I comuni in questa categoria che andranno al voto (tra parentesi gli attuali sindaci) sono: Casalecchio di Reno (Massimo Bosso); Castel Maggiore (Belinda Gottardi), Castel San Pietro (Fausto Tinti), Castenaso (Carlo Gubellini); Medicina (Matteo Montanari); Molinella (Dario Mantovani); Pianoro (Franca Filippini); San Lazzaro di Savena (Isabella Conti); Valsamoggia (Daniele Ruscigno); Zola Predosa (Davide Dall’Omo).