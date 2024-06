Amministrative in provincia di Bologna: dati affluenza definitivi 8 giugno

Si conclude il primo giorno di voto per le elezioni amministrative che nella provincia di Bologna interessano 45 comuni su 55. Si va alle urne per eleggere il consiglio comunale e il primo cittadino. Lo scrutinio inizierà lunedì 10 a partire dalle ore 14, posticipato rispetto alla chiusura dei seggi per via della concomitanza del voto per le elezioni europee (Europee a Bologna: i dati dell'affluenza nel primo giorno di voto). Chi non ha ancora votato potrà farlo anche domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00.

Guardando ai dati di affluenza, di seguito le percentuali di accesso ai seggi durante la prima giornata elettorale.

Dati affluenza 8 giugno (alle ore 23):

Comuni con più di 15.000 abitanti:

Comune Affluenza in % Casalecchio di Reno 21,22 San Lazzaro di Savena 21,50 Castel Maggiore 23,05 Castel San Pietro Terme 21,43 Castenaso 25,02 Medicina 20,64 Molinella 23,07 Pianoro 22,94 Valsamoggia 19,52 Zola Predosa 20,50

Comuni con meno di 15.000 abitanti:

Comune Affluenza in % Anzola dell'Emilia 20,31 Argelato 22,27 Baricella 21,68 Bentivoglio 20,32 Borgo Tossignano 22,58 Calderara di Reno 21,82 Casalfiumanese 19,99 Castel di Casio 20,76 Castel Guelfo di Bologna 22,20 Castello d'Argile 18,26 Castiglione dei Pepoli 23,19 Crevalcore 21,95 Dozza 22,38 Fontanelice 23,82 Galliera 21,36 Granarolo dell'Emilia 21,68 Grizzano Morandi 17,98 Lizzano in Belvedere 19,20 Loiano 21,61 Malalbergo 21,99 Marzabotto 22,43 Minerbio 18,03 Monte San Pietro 20,09 Monterenzio 24,77 Monzuno 19,78 Mordano 20,17 Ozzano dell'Emilia 22,92 Pieve di Cento 22,76 Sala Bolognese 17,25 San Benedetto Val di Sambro 18,77 San Giorgio di Piano 22,29 San Pietro in Canale 24,30 Sant'Agata Bolognese 21,34 Sasso Marconi 21,19 Vergato 20,35

La mappa dei comuni e dei candidati

(Per navigare la mappa da smartphone premi OK e scorri verso sinistra)