Chi sono i neo sindaci del Bolognese | Mappa interattiva

Concluse le elezioni amministrative in quasi tutto il territorio. I dati d'affluenza hanno subito un calo generale nonostante le elezioni europee in contemporanea, ma la campagna elettorale continua in alcune località del territorio. Infatti, i comuni di Casalecchio Di Reno, Pianoro e Castel Maggiore, andranno al ballottaggio il 23 e il 24 giugno visto che nessuno dei suoi candidati ha raggiunto il 50%.

Zola Predosa, Valsamoggia, Castenaso, Molinella, Castel San Pietro Terme e Medicina sono i comuni oltre i 15 mila abitanti che hanno eletto i propri primi cittadini al primo turno.

I comuni con meno di 15.000 abitanti coinvolti nelle elezioni sono Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzano Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi e Vergato.

Tre comuni in attesa del ballottaggio

Si sfideranno per Castel Maggiore, Paolo Gurgone, attuale assessore e candidato del Pd e il giovane Luca Vignoli candidato under 30 per la lista "Cose Nuove per Castel Maggiore".

A Pianoro duello tra Luca Vecchiettini, candidato di "Pianoro Civica" e il dem Marco Zuffi, già vicesindaco ed assessore.

Infine Casalecchio di Reno sarà teatro di un duello tra candidati di centrosinistra: l'assessore allo sport Matteo Ruggeri, sostenuto dal Partito Democratico e Dario Braga, ex prorettore unibo, candidato civico con il sostegno di Azione e dei Verdi.