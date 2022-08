Elezioni, si chiudono le liste: i match tra candidati a Bologna

Scade oggi il termine della presentazione delle candidature per le elezioni politiche 2022 e i partiti sembrano avere trovato la quadra definitiva sui nomi da inserire nella scheda elettorale. Per quanto riguarda i collegi elettorali di Bologna, l'ultima casella è stata caratterizzata da Vittorio Sgarbi, collocato dal centrodestra come sfidante diretto di Pierferdinando Casini nel collegio uninominale di Bologna.

Ma la lista è lunga, anche se non come vorrebbero i più, dal momento che a causa della riduzione del numero di parlamentari approvato dal parlamento uscente, gli scranni a disposizione sono pochi, e quasi tutti i partiti hanno dovuto ricorrere a complicati maquillage elettorali per incastrare poltrone e candidati, garantendo un posto ai big ma senza far mancare nuovi volti meno 'bruciati' dal punto di vista mediatico.

Al Senato match Casini-Sgarbi

Nell'uninominale del Senato di Bologna per esempio sarà un match a due tra Casini e Sgarbi, con l'ex assessore Lombardo (ex Pd, ora in Azione) a tentare l'exploit, anche se le probabilità per l'ex assessore bolognese sono al lumicino. Passando agli uninominali della Camera (il territorio metropolitano di Bologna contribuisce a eleggere tre nomi) spiccano i nomi dell'ex sindaco Merola e dell'uscente De Maria. Seggio in ballo anche per il leader dei Verdi Angelo Bonelli.

A questi nomi in quota centrosinistra si opporranno rispettivamente per il centrodestra -secondo i rumors dell'ultima ora- Giampiero Samorì, Dalila Ansalone e Benedetta Fiorini. Per il terzo polo i contendenti saranno Matteo Richetti, il sindaco di Anzola Giampiero Veronesi e Mara Mucci.

Tutto comunque è ancora da confermare nero su bianco. In particolare, all'appello mancano ancora le candidature -tra gli altri- di tutto il movimento 5 Stelle, che da pochissimo ha sostenuto un turno di consultazioni interne. le parlamentarie, per decidere i nomi da portare in parlamento. In questo caso ultimo però i big del partito hanno scricchiolato, dal momento che per la regola interna dei due mandati molti volti storici non verranno ricandidati.