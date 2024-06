Elezioni a Castel Maggiore. Chi sono i candidati, le liste e i programmi

A Castel Maggiore, le elezioni comunali del 2024 vedranno una competizione tra quattro candidati principali. Luca Vignoli, 27enne, guida una lista composta da soli under 30 chiamata "Cose nuove di Castel Maggiore". La sua campagna elettorale punta su innovazione, trasparenza e coinvolgimento delle giovani generazioni nella politica locale.

Paolo Gurgone, attuale assessore alle Politiche per l’infanzia e l’istruzione, è sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Gurgone propone di continuare e migliorare le politiche educative e sociali avviate durante il suo mandato come assessore, con un forte impegno verso l'inclusione e l'incremento delle attività extra-scolastiche per i giovani.

Umberto Negri, chimico di professione, è il candidato del centrodestra, supportato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Negri focalizza la sua campagna su sicurezza, sviluppo economico e efficienza amministrativa, cercando di presentarsi come l'alternativa necessaria per un cambiamento rispetto alle precedenti amministrazioni di centrosinistra.

Luca Napoli, consigliere comunale del gruppo misto, rappresenta la lista civica "Castel Maggiore Futura". La sua campagna elettorale si basa su trasparenza amministrativa, partecipazione cittadina e un approccio pragmatico alla gestione del comune, cercando di attirare gli elettori insoddisfatti dalle tradizionali formazioni politiche.

