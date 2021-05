Primarie, il 16 maggio i Verdi chiamano Conti e Lepore al confronto all'americana

In vista delle primarie del 20 giugno, i due candidati, Isabella Conti e Mattero Lepore, sono stati chiamati a partecipare a un confronto all'americana dai Verdi/Europa Verde di Bologna per domenica 16 maggio, alle ore 10.30 al Centro Costa di via Azzo Gardino, 44.

Ai candidati verrano poste le stesse domande, con lo stesso tempo di risposta, 3 minuti. L'incontro sarà moderato da Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e co-portavoce della Federazione dei Verdi/Europa Verde Emilia-Romagna.

"Le domande spazieranno su vari temi e non saranno comunicate prima dell’incontro a Conti e Lepore, che i Verdi desiderano ringraziare per aver accettato di partecipare - fanno sapere gli organizzatori del confronto che - precederà di qualche giorno l’assemblea del 20 maggio dei Verdi di Bologna, che decideranno se partecipare al percorso delle primarie, e in questo caso quale dei due candidati sostenere".

L'evento sarà diffuso anche online sulla pagina Facebook dei Verdi di Bologna.