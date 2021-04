Comunali, Lepore lancia il suo Passante: "Non serpente di cemento ma simbolo di transizione ecologica" | VIDEO

Matteo Lepore, uno dei candidati alle primarie del centrosinistra, mette al centro della sua campagna elettorale l'ambiente e un progetto migliorativo del Passante di Bologna. Come annunciato dall'assessore a margine di una conferenza stampa alla Barca, in veste di candidato sindaco è già al lavoro con un gruppo di esperti per far sì che il Passante diventi un simbolo della transizione ecologica dell'Italia, una centrale di generazione di energia rinnovabile.

"Intendo prendermi un impegno rispetto al Passante – afferma Lepore – che credo dovrà essere non soltanto un'opera strategica per la città, ma il simbolo della transizione ecologica del nostro Paese. Il Comune e la Regione Emilia-Romagna sono riusciti a portare gli investimenti sul Passante autostradale, che già esiste, lo ricordo, da 600 milioni di euro che era la proposta economica del 2016 a quasi due miliardi di investimenti sulle opere di mitigazione e compensative per Bologna e gli altri Comuni".

"Io come sindaco – continua – vorrei nel prossimo mandato andare oltre questo, penso che dobbiamo trasformare un serpente di cemento nell'opera simbolo della transizione ecologica del Paese e quindi credo che con la coalizione di centrosinistra dobbiamo aprire una discussione che ci permetta, nel prossimo mandato, di andare oltre i risultati importanti conseguiti in questo".

Lepore parla di barriere fonoassorbenti, ma anche di ulteriori coperture, come pannelli fotovoltaici, che possano rendere il Passante una centrale di generazione di energia rinnovabile.

"Ho costituito su questo un gruppo di esperti, come candidato e non come amministrazione, che in questa idea nuova di Passante sta ad esempio calcolando che, grazie ad interventi sia con il fotovoltaico che con nuove tecnologie disponibili per la generazione di energie rinnovabili, noi potremo alimentare fino a 20.000 case dei bolognesi. Noi dobbiamo pensare un'opera che duri non poco tempo, ma negli anni, e che sia assolutamente coerente con l'idea di una città ecologica e a impatto zero".