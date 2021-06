Letta a Bologna per Lepore: "Vinciamo qui, poi andiamo al Governo" | VIDEO

Vincere le Primarie, poi le Comunali ad ottobre contro il centrodestra e infine andare al Governo vincendo le elezioni alle prossime Politiche.

Punta in alto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Bologna a sostegno del candidato dem Matteo Lepore, in corsa alle primarie domenica 20 giugno contro la renziana, seppur indipendente, Isabella Conti.

"Se domenica le cose andranno come vogliamo che vadano – ha detto Letta – cominciamo una lunga rincorsa per dare al Paese un governo democratico e progressista. Io sono qui per questo e non mollerò finché non avremo vinto le elezioni politiche del 2023".

"Io sono convintamente a supporto di Matteo Lepore, credo che abbiamo fatto la scelta giusta e spero che i cittadini di Bologna partecipino e facciano una scelta giusta e positiva". Queste le parole del segretario appena arrivato. "Le primarie di Bologna sono delle belle primarie, importanti, dimostrano che siamo un partito e una coalizione che non ha paura del confronto. Vogliamo che ci sia trasparenza, discussione, dibattito e alla fine penso che domenica sarà una grandissima festa di popolo. Dimostriamo che questo è il nostro modo di discutere e poi di scegliere il nostro candidato.

Sul ricorso presentato da alcuni iscritti Pd contro i dirigenti dem che appoggiano Isabella Conti alle primarie però il segretario non ha risposto ai cronisti. "Di ricorsi non mi occupo io, non so nulla di ricorsi e non mi interessano", ha detto.

La serata, molto partecipata, che Letta ha definito "impressionante", si è svolta al parco Cevenini di Borgo Panigale.

Il segretario ha anche annunciato che quest'anno la Festa nazionale dell'Unità si svolgerà proprio a Bologna. La kermesse nazionale del Pd si terrà dal 26 agosto al 12 settembre. A seguire, dal 13 al 20 settembre, si svolgerà invece la Festa dell'Unità provinciale.