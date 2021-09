Elezioni, Sinistra Unita. Palumbo presenta la lista: "Non lasciamo Bologna alla sola opposizione di destra"

Sinistra Unita per Bologna presenta la sua lista per le prossime amministrative di Bologna. La candidata sindaca Dora Palumbo fa un appello chiaro al voto: "Non lasciate che per i prossimi cinque anni la sola opposizione sia quella di destra. Se Coalizione Civica si è schierata con il PD, noi restiamo credibili e soprattutto abbiamo lavorato bene in questi cinque anni". Palumbo punta ad arrivare al 3% di voti per tornare in consiglio comunale.

Insieme alla candidata c'è anche il capolista Mauro Collina: "Vigliamo ribaltare le politiche di questi anni. Se Merola si è scordato di mantenere la promessa elettorale di una 'cittadella della cultura' noi rilanciamo la 'cittadella della solidarietà', ma la facciamo davvero. Una delle nostre priorità sarà interessarci della questione volontariato, sulle cui spalle negli ultimi anni sono state scaricate delle responsabilità e lo vorremmo fare recuperando dei luoghi abbandonti".

Spiaccano fra i candidati dei volti giovanissimi. Uno dei candidati ai quartieri (al San Donato) ha compiuto 18 anni da pochissimo e voterà per la prima volta: si chiama Andrea Tornatore, è uno studente del Sabin e nel suo curriculum c'è un impegno nelle lotte per il ritorno alle lezioni in aula, contro la didattica a distanza. C'è poi un 20enne, Maxim De Brasi, laureando in Scienze internazionali diplomatiche e Marta Positò, laureata in giurisprudenza e già impegnata sulla vertenza dei ciclofattorini. Oltre a loro, tra gli altri, il funzionario Ciro Rizzoli, l'educatore Ausl Mauro Covili, esponente Sgb, il ferroviere Clemente Garruto.

"Non siamo una sinistra collinare, come quella che va all'Eremo di Ronzano - ha detto in conferenza Michele Terra, anche lui volto conosciuto e candidato con Sinistra Unita riferendosi con ironia a Mattia Santori - e non siamo neppure quella sinistra con la ipsilon alla fine. Certo, se fossimo stati insieme a Potere al Popolo sarebbe stato più facile entrare in Consiglio comunale. Quelli di Coalizione civica invece hanno deciso di fare i camerieri di Matteo Lepore".

Lista dei candidati al consiglio Comunale

COLLINA MAURO

POSITÒ MARTA

RINALDI CIRO

RIZZOLI CHIARA

BANDIERA ELISABETTA

BERNARDI MICHELA

CACCIAMANI FABIO

CARACCIOLO ALBERTO

CIRINESI AMBRA ANDREA

COVILI MAURO

CUCCHIARA COSIMO

DE BRASI MAXIM

DE PASQUALE NICOLA

FARNETI LORENZO

FINCARDI MARCO

FIORMARINO FRANCESCO

GARRUTO CLEMENTE

GHERARDI MARCO

GOZZI MARGHERITA

GRASSI GIANNI

GRIGORIEVA ALEXANDROVA VERA

GUIZZARDI ANNA MARIA

LIGORIO ROSALBA

MEZZINI DAVIDE

MINCHILLI ENRICO

MUSIANI BARBARA

PESCETELLI DI LIBERTO SONIA

RIMONDI BARBARA

RINALDI KATIA

ROMAGNOLI ROBERTO

RONCARATI SIMONA

SCAGLIARINI ANDREA

SELMI ELENA

TERRA MICHELE

TOMAI GIOVANNA

Lista dei candidati ai quartieri

Liste elettorali – Quartiere

SAN DONATO

1 – RIZZOLI CHIARA

2 – TORNATORE ANDREA

3 – CUCCHIARA COSIMO

4 – COLLINA MAURO

5 – BANDIERA ELISABETTA

6 – BERNARDI MICHELA

7 – CIRINESI AMBRA ANDREA

8 – GRIGORIEVA ALEXANDROVNA VERA

9 – CACCIAMANI FABIO

10 – SCAGLIARINI ANDREA

11 – ROMAGNOLI ROBERTO DETTO OSCAR

12 – MEZZINI DAVIDE

NAVILE

1 – POSITò MARTA

2 – MINCHILLI ENRICO

3- COLLINA MAURO

4 – BANDIERA ELISABETTA

5- BERNARDI MICHELA

6- CIRINESI AMBRA ANDREA

7– GOZZI MARGHERITA

8- RINALDI CIRO

9- SCAGLIARINI ANDREA

10- ROMAGNOLI ROBERTO DETTO OSCAR

11 – MEZZINI DAVIDE

12- GHERARDI MARCO

PORTO SARAGOZZA

1- TERRA MICHELE

2- CACCIAMANI FABIO

3- GRIGORIEVA ALEXANDROVNA VERA

4- POSITò MARTA

5- GUIZZARDI ANNA MARIA

6- LIGORIO ROSALBA

7- PESCETELLI DI LIBERTO SONIA

8- RINALDI CIRO

9- COVILI MAURO

10- DE BRASI MAXIM

11- DE PASQUALE NICOLA

12- GHERARDI MARCO

SANTO STEFANO

1- CARACCIOLO ALBERTO

2- TOMAI GIOVANNA

3- RIMONDI BARBARA

4- RINALDI KATIA

5- RONCARATI SIMONA

6- SELMI ELENA

7- COVILI MAURO

8- DE BRASI MAXIM

9- DE PASQUALE NICOLA

10– GRASSI GIANNI

11- FARNETI LORENZO

12- FINCARDI MARCO

SAVENA

1 – CUCCHIARA COSIMO

2- RIMONDI BARBARA

3- RINALDI KATIA

4- RONCARATI SIMONA

5- SELMI ELENA

6- TOMAI GIOVANNA

7- GRASSI GIANNI

8- FARNETI LORENZO

9- FINCARDI MARCO

10- FIORMARINO FRANCESCO

11- GARRUTO CLEMENTE

BORGO RENO

1- MENCHILLI ENRICO

2- GOZZI MARGHERITA

3- RIZZOLI CHIARA

4- CARACCIOLO ALBERTO

5- GUIZZARDI ANNA MARIA

6- LIGORIO ROSALBA

7- PESCETELLI DI LIBERTO SONIA

8- TERRA MICHELE

9- FIORMARINO FRANCESCO

10- GARRUTO CLEMENTE

11- MUSIANI BARBARA