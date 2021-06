Primarie Bologna, affluenza e primi risultati dalle urne

Consultazioni partecipate a Bologna. Rischio assenteismo fugato. Ancora mancano i dati definitivi dell'affluenza di fine giornata, ma già alle 17 oltre 20mila le presenze alle urne. Dal quartier generale PD di via Andreini intorno alle 22 arrivano i primi dati che danno Matteo Lepore in (netto) vantaggio alla Dozza (62,75%), mentre Isabella Conti sarebbe al 37,54%). A Reno l'assessore conquisterebbe il 77% contro il 23% di Conti. Lepore sarebbe in vantaggio anche al Pilastro.

L'assessore ha conquistato 248 voti al circolo Dossetti, quello in zona Barca dove votato il candidato sindaco, più che doppiando Isabella Conti, ferma a 121. L'unico seggio di cui si ha notizia al momento con la sindaca in vantaggio sarebbe invece quello dei Colli, vicino allo storico bar Ciccio in via San Mamolo. Matteo Lepore vincerebbe anche nel voto online con 2.495 contro i 2.058 di Conti, con sei schede bianche.

Alle ore 22.46 i dati raccolti dalle urne darebbero Matteo Lepore verso una vittoria sopra il 60%. In base a quando trapela attualmente il conteggio delle schede si sta assestando attorno ad un 61% contro il 39% circa di Isabella Conti.

E' già festa in casa Pd

Il responso definitivo ancora non è giunto, ma i dem (già) festeggiano. "La vittoria di Matteo Lepore testimonia la bontà del percorso del Pd in questi anni". Così il segretario provinciale del Pd di Bologna, Luigi Tosiani. Poi un messaggio diretto alla Conti (VIDEO).

"Bene! La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come precovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!". Gongola anche il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

"L'ampia vittoria di Matteo Lepore che si sta profilando a Bologna è un successo che premia l'impegno e la figura di Matteo e lo è anche per il Pd bolognese che in questi mesi ha sempre cercato di costruire e tessere un'alleanza ampia, cercando ci cucire ed evitare strappi, nel solco di quanto indicato da Entico Letta". E' quanto afferma il deputato bolognese del Pd, Gianluca Benamati, commentando su Facebook l'esito delle primarie bolognesi e facendo i complimenti ad entrambi i candidati "che hanno reso vere e vivaci queste consultazioni", ma "da domani tutti uniti per affrontare la sfida di ottobre".

Matteo Lepore "sarà un ottimo candidato per le elezioni di ottobre". Alla casa del popolo Corazza di via Andreini a Bologna e' arrivato anche il sindaco uscente Virginio Merola, che incorona il suo pupillo: "Non posso che essere molto contento, perché ha lavorato con me e conosce bene la citta'", dice Merola, tra i maggiori sostenitori dell'assessore.

Affluenza

Alle ore 17 a Bologna avevano votato in 4.278 pari al 91% degli aventi diritto al voto online sulla piattaforma "Partecipa", mentre nei seggi in presenza hanno votato in 15.648.

Nella mattinata circa 14.000 i votanti. Alle 12, come fa sapere il Pd di Bologna, hanno votato 3.511 persone online, pari al 75% degli aventi diritto che si sono registrati sulla piattaforma 'Partecipa'. Ai seggi in presenza invece hanno votato finora 10.150 persone. In totale dunque alle primarie hanno partecipato questa mattina 13.661 elettori di centrosinistra.

Pd soddisfatto per la risposta del popolo di centrosinistra

"Un enorme grazie a tutte e tutti coloro che stanno rendendo possibile questa giornata di primarie a Bologna. A tutte le donne e gli uomini che in una giornata caldissima stanno rendendo possibile un grande esercizio di partecipazione e democrazia". La soddisfazione del Pd nelle parole del sindaco Virginio Merola che ha votato al centro sociale 2 agosto 1980 in via Turati.