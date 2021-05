Accordo Lepore-Clancy, Fratoianni: "Facciamoli vincere, Bologna può diventare la capitale dell’innovazione sociale"

"Una donna straordinaria, giovane, combattiva e determinata. Insieme a lei c’è una forza civica e politica potente, mai subalterna, animata da centinaia di persone che sanno come dare senso alla partecipazione e alla democrazia, che fanno le battaglie giuste perché conoscono i problemi della vita reale, che non hanno paura di battersi con radicalità per un cambiamento necessario perché hanno idee avanzate e innovative. Sarebbe un titolo straordinario: la città meno diseguale d’Europa". Lo scrive in una nota Facebook il deputato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SI - Sinistra Italiana, dopo la firma dell'accordo tra il candidato sindaco, Matteo Lepore, ed Emily Clancy, consigliera comunale di Coalizione Civica. "Io non ho dubbi: ce la faranno. Ma ho anche un’altra certezza: dobbiamo sostenerli e metterci tutto l’impegno possibile".

"Vogliono volare alto e per questo hanno messo a terra con intelligenza tutte le energie che possono servire a raggiungere l’obiettivo - continua il deputato - l’altro ieri hanno firmato un patto con Matteo Lepore su 7 idee primarie per far correre veloce la città verso il futuro, dalla scuola alla crisi climatica, dal lavoro al diritto alla casa. E ora hanno già cominciato a correre in effetti: corrono insieme per andare a vincere, le primarie prima e le elezioni poi.Coalizione civica ha una storia lunga alle spalle, viene da un 7% alle scorse comunali e i sondaggi dicono che sta crescendo velocemente. Perché quando l’impegnò è collettivo, quando non ti accontenti di essere solo un fenomeno mediatico, quando ti occupi del territorio con serietà, i risultati poi arrivano. Bologna è importante: può diventare la capitale dell’innovazione sociale. Può diventare davvero una città femminista, ecologista, solidale e di sinistra. E indicare così la strada al resto delle coalizioni progressiste nelle altre città - quindi - avanti, andiamo avanti con Emily e Matteo. Personalmente, insieme a tutta Sinistra Italiana, batteró ogni tasto per convincere tutti i bolognesi ad andarli a votare. Facciamolo insieme".

"Con Coalizione Civica il nodo delle amministrative abbiamo cominciato ad affrontarlo già dallo scorso ottobre, per darci un obiettivo che potesse andare oltre una scadenza elettorale - ha detto Clancy in un'intervista a Bologna Today - Siamo consapevoli che il prossimo mandato sarà cruciale non solo per i fondi del recovery ma perché siamo pienamente consapevoli di essere nel pieno di una doppia crisi: sociosanitaria ed economica ma anche ambientale e climatica. Su questo paradigma ci siamo basati per una discussione allargata: siamo il movimento cittadino che ha parlato di più con tante forze sia politiche (M5S, Coraggiosa e Verdi) che sociali, fra movimenti e associazioni, come il Manifesto per un governo condiviso della città, per arrivare a un confronto partecipato".

Fratoianni invita anche a seguire "Emily e Coalizione Civica sui social. A sinistra ogni giorno lamentiamo giustamente l’assenza di un protagonismo delle donne, ma a Bologna c’è una giovane donna che non è stata nominata o scelta da nessun uomo più importante di lei, una donna che non è sola, che lavora con tante e tanti altri in un’esperienza collettiva e che si è presa lo spazio che merita con una politica affermativa e determinata - e conclude - Una bella storia, non vi pare?"

Le 7 idee primarie sviluppate da Coalizione Civica