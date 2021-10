Elezioni comunali, seconda giornata di voto per scegliere il nuovo sindaco | DIRETTA

Rush finale alle urne, oggi seconda giornata di voto a Bologna. Seggi aperti fino alle ore 15. Poi via allo spoglio. Nel giorno di San Petronio, Santo Patrono della città felsinea, il capoluogo emiliano decide il suo futuro per i prossimi 5 anni. In calo l'affluenza alle urne durante la prima giornata di voto rispetto alla tornata elettorale del 2012, ma il dado non è ancora tratto. C'è attesa per capire come i bolognesi si comporteranno oggi.

Al voto nel territorio bolognese, insieme al capoluogo, vanno anche altri 5 comuni: Altro Reno terme, Castel del Rio, Monghidoro, Gaggio Montano e Persiceto. Solo sotto le due torri si va alle urne anche per rinnovare i consigli di quartiere (cheda rosa).

Le ultime news in diretta della seconda giornata di elezioni a Bologna:

Ore 7: urne aperte. Avvio della seconda e ultima giornata di voto per eleggere il nuovo sindaco. Bologna vota anche per rinnovare i consigli dei sei quartieri

Alle ore 23 del 3 ottobre, prima giornata di voto,così l'affluenza nei comuni del bolognese chiamati alle urne:



Elezioni comunali 2021 Bologna: il riassunto della prima giornata di voto

Gli elettori alle urne : "Momento importante" | VIDEO

