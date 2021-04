Elezioni, il sindaco di San Benedetto: “Io candidato? Fa piacere che sia uscito il mio nome, è il riconoscimento del lavoro svolto”

Mentre nel Pd si cerca di capire se convergere sul nome di un unico candidato o andare ai gazebo per le primarie, civici e centrodestra attendono le mosse di tutti gli avversari prima di lanciare il nome che per loro correrà alle amministrative 2021.

Gianluca Galletti ha ufficializzato la sua ‘non corsa’ a candidato sindaco di Bologna, e in alcuni ambienti continua a emergere un nome che metterebbe molti d’accordo: Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro al secondo mandato, rieletto tre anni fa con una lista civica che strizza l’occhio a destra, con oltre l’81% dei voti.

L’ingegnere, infatti, potrebbe essere la persona che potrebbe unire molti fronti. Al Carlino, a domanda diretta, aveva dichiarato che al momento era necessario lavorare per trovare una convergenza su programma e obiettivi concreti, e dopo convergere su un nome.

Nessuna conferma e nessuna smentita neanche oggi.

Santoni, infatti, preferisce “non lasciare dichiarazioni in merito”, ma ammette che il fatto che sia stato proposto il suo nome “fa molto piacere, non fosse altro per il fatto di vedere riconosciuto il lavoro svolto in questi anni”.