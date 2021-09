Andrea, il candidato appena 18enne di Sinistra Unita: "Noi giovani non veniamo mai ascoltati" VIDEO

Ha compiuto 18 anni ad aprile e alle amministrative 2021 vota per la prima volta. Il giovanissimo Andrea Tornatore è nella lista di Sinistra Unita per Bologna per Dora Palumbo sindaca come candidato per il quartiere San Donato. Ha deciso di approcciarsi alla politica degli adulti: "Perchè mi sono sentito poco ascoltato. Ho deciso di candidarmi in questa lista per poter dire la propria e fare qualcosa direttamente dal proprio quartiere".