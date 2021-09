Comunali, Bellanova con Conti: "Centrodestra non all'altezza" | VIDEO

La viceministra di Italia Viva in città per la campagna elettorale

Il centrosinistra alle amministrative ormai alle porte farà "un buon risultato in generale", anche perché la coalizione di centrodestra "ha messo in campo classi dirigenti non all'altezza".

A sentenziarlo è Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva e viceministra alle Infrastrutture, stamattina in città per un'iniziativa elettorale a sostegno della lista di Isabella Conti. Proprio la coalizione ampia sotto le Due torri, che vede il candidato sindaco Matteo Lepore appoggiato da un arco di forze che va dalla sinistra ai 5 stelle, passando proprio per IV, viene indicata da più parti come un esempio da seguire anche alle prossime politiche. Ma Bellanova frena. "Intanto facciamo questa battaglia e puntiamo a vincere bene in questa città - afferma la senatrice renziana - a dimostrare che si può lavorare insieme partendo dalle diversità, ma costruendo sintesi comuni. Poi il resto verrà da sè".

In generale, comunque, "mi aspetto un buon risultato per il centrosinistra" alle amministrative, analizza Bellanova, "perchè il centrodestra ha fatto di tutto per mettere in campo classi dirigenti assolutamente non all'altezza della sfida. E mi aspetto un buon risultato perchè noi, come Italia Viva, abbiamo fatto con grande chiarezza la scelta di stare nel centrosinistra, di fare la nostra battaglia per rinnovarlo e modificare quelle incrostazioni che negli anni hanno portato sempre più a restringere la platea di chi poteva ambire a ruoli e ad escludere gli altri sulla base di appartenenze invece che di competenze. Facciamo questa battaglia fino in fondo, ma anche convinti che le città hanno bisogno di governi riformisti, che sappiano cogliere anche le tante emergenze che il Covid ci ha consegnato. Non sono solo emergenze economiche, che sono tante e gravi, ma anche dal punto di vista della relazione tra persone".

