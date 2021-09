Comunali, 'Una Bologna che cambia' con Battistini. Sul palco anche Selene Ticchi | VIDEO

Il movimento in piazza Galvani per la presentazione dei propri candidati nelle liste di Lega, Fratelli d'Italia e Bologna Ci Piace

Il movimento 'Una Bologna che cambia', nato ad ottobre 2020 per protestare contro i dpcm e le restrizioni anti-covid, ha presentato in piazza Galvani i suoi candidati al consiglio comunale di Bologna nelle liste Bologna ci piace, Lega e Fratelli d'Italia. Presente anche il candidato sindaco Fabio Battistini: "Mai il nome di un movimento, Una Bologna che cambia, può essere più indicato nel mio percorso di candidato sindaco – dice Battistini – ci siamo trovati, questo è un loro momento ed io sono venuto per salutare".

Sulla questione green pass il movimento, presieduto da Giorgio Gorza, si dichiara per la libera scelta: "La sinistra bolognese ci etichetta come no vax – dice Gorza – ma noi non siamo no vax, siamo per la libera scelta. Riteniamo però che il green pass leda la libertà personale".

Tra di loro anche Selene Ticchi, la militante di estrema destra che nel 2018 si presentò a Predappio con la maglietta 'Auschwitzland'. "Chi è Selene Ticchi?", cade dalle nuvole il candidato Battistini, "tombola", risponde alle giornaliste presenti: "lo scopro adesso con voi".