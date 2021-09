Elezioni, sul tema casa Confabitare lancia il suo decalogo ai candidati

L'associazione che raccoglie 4500 iscritti tra i proprietari di immobili in città preme su sgomberi e pugno duro contro i graffiti sui muri

Sgomberi e sanzioni severe per i graffitari. Sono questi i primi due punti dei desiderata di Confabitare, espressi in forma di domanda, ai candidati sindaco delle prossime elezioni a Bologna. L'associazione di proprietari immobiliari guidata da Alberto Zanni, che conta in città 4.500 iscritti, chiede impegni chiari agli aspiranti alla carica più alta di Palazzo d’Accursio.

Questi i punti sui cui l’associazione chiede risposte serie e concrete: