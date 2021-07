Centrodestra senza candidato, Lepore: "Mancanza di rispetto nei confronti dei bolognesi"|VIDEO

"Ormai è chiaro che i candidati civici o presunti tali del centrodestra stanno aspettando il via libera di Salvini o al massimo anche di Giorgia Meloni", una cosa che "credo proprio non appartenga a Bologna"

"E' ora che il centrodestra decida. Non capisco perchè non lo facciano, credo sia una mancanza di rispetto nei confronti dei bolognesi". Così, come riferisce l'agenzia Dire, il candidato sindaco Matteo Lepore che fa "un in bocca al lupo al candidato del centrodestra. Sembrava fosse Fabio Battistini stamattina, vedremo se sarà ufficializzato. Più che dai moò gli direi dai su".

Lepore si rifà allo slogan del civico, sceso in campo da mesi e fino a poche ore fa sembrava il nome sul quale i tre partiti della coalizione potessero convergere, mettendo definitivamente da parte l0ipotesi Andrea Cangini, senatore azzurro, e favorito da Forza Italia. Battistini, però, interpellato da Bologna Today, ha detto di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali.

In ogni caso "avremo il candidato scelto da Matteo Salvini", afferma Lepore arrivando a DumBo per l'apertura della Fabbrica del programma: "Ormai è chiaro che i candidati civici o presunti tali del centrodestra stanno aspettando il via libera di Salvini o al massimo anche di Giorgia Meloni", una cosa che "credo proprio non appartenga a Bologna".



Intanto, il ritardo altrui "più che avvantaggiare me, indebolisce la città. Abbiamo bisogno di un centrodestra pienamente in campo, credo sia giusto fare questo confronto elettorale perchè abbiamo bisogno anche di confrontarci tra idee diverse, quindi è ora che il centrodestra decida", dichiara l'assessore dem: "Se dev'essere Battistini, che Battistini sia, l'importante è che lo scelgano presto perchè poi non si possono lamentare se si vogliono fissare le elezioni a settembre. Salvini oggi ha dichiarato che vuole le elezioni a ottobre perchè bisogna raccogliere le firme, se Salvini si muovesse a scegliere il candidato magari potremmo partire con la campagna elettorale confrontandoci".