Porto-Saragozza, Cipriani verso il secondo mandato: "Risolveremo il problema stadio e ci attendiamo belle notizie per l'ex CRB"

Lorenzo Cipriani è stato rieletto presidente del Quartiere Porto-Saragozza con 624 voti. Un secondo mandato, altri 5 anni per prendersi cura dei residenti. Quali i progetti a lungo termine e le priorità? Lo racconta in un'intervista nel quale traccia il profilo del suo territorio e i grandi eventi che lo interesseranno, primi fra tutti tram e stadio.

Un nuovo mandato Porto-Saragozza: continuità e nuovi progetti, quale il futuro del quartiere? Si aspettava la conferma di mandato?

"Al di là delle mie aspettative, penso sia stato premiato il lavoro fatto nei passati cinque anni, anche se la soddisfazione c'è visto che sono raddoppiate le preferienze e la nostra lista è stata la più votata in assoluto nelle elezioni circoscrizionali. I nostri eletti hanno ricevuto centinaia di voti e sette di loro hanno superato le 400 preferenze a testa. Il che significa naturalmente un'ampia rappresentatività dei cittadini in quartiere. Per quanto riguarda la continuità, certamente l'ascolto del cittadino. Fra le priorità del prossimo mandato vedo certamente al centro l'urbanistica visto che abbiamo tanti progetti che stanno arrivando alla fine e altri che interesseranno il nostro quartiere: la ricostruzione delle scuole Carracci, i lavori allo stadio, il tram. Che riguarderà via Saffi, ma anche San Felice e via Riva Reno".

A proposito di stadio e mobilità: soluzioni per i disagi che lamentano i cittadini in concomitanza delle partite?

"Risolvere il problema stadio per i residenti è una delle priorità e abbiamo già studiato delle possibili soluzioni. I tifosi dovrebbero poter avere dei mezzi alternativi all'auto privata per raggiungere il Dall'Ara. L'accesso agli ospiti sarà da via dello Sport".

Quali sono le tematiche più care agli abitanti del suo quartiere? Di cosa le parlano i cittadini con maggiore frequenza?

"I temi più sentiti sono certamente quelli legati agli aspetti educativi e scolastici, ma anche le richieste per le impientistiche sportive. E a questo proposito mi sento di dire che ci aspettiamo belle notizie da parte del Bologna Calcio per l'ex CRB. Teniamo molto anche al problema delle solitudini, una crisi che va tratta alla pari delle difficoltà economiche, perchè altrettanto grave e che giustifica l'importanza che diamo alle Case di Quartiere. Al Porto-Saragozza un terzo degli abitanti ha superato i 65 anni e uno su 9 ne ha oltre 80. Continueremo a collaborare con le associazioni e le parrocchie".

Un commento all'esito delle Comunali e all'elezione del nuovo sindaco?

"Un risultato straordinario per il centrosinistra unito. E Bologna ha il suo primo sindaco 40enne, una generazione premiata e sostenuta da Virginio Merola".