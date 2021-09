Comunali, Battistini in Bolognina: "Il Comune ci nega piazza dell'Unità 24 ore prima" | VIDEO

Una festa della lista civica di Battistini, Bologna Ci Piace. Era quella prevista per oggi, 23 settembre, in piazza dell'Unità, ma che è saltata per un diniego del comune arrivato 24 ore fa. Almeno questa la versione del candidato sindaco, Fabio Battistini, che nel pomeriggio ha spiegato le sue ragioni alla stampa.

In base alla ricostruzione del civico, il Comune aveva garantito la disponibilità della piazza: i lavori in corso dovevano essere conclusi per il 16 settembre. E invece, dopo varie interlocuzioni con Comune e Quartiere, la scoperta che i lavori non erano affatto conclusi. "La scelta di questa piazza non era stata casuale – spiega Battistini – per noi era un messaggio importante di attenzione e vicinanza nei confronti dei cittadini che da tempo denunciano le criticità di quest'area afflitta dalla presenza della criminalità, risse e schiamazzi notturni oltre allo spaccio a cielo aperto".

"Mi domando: ma è questa la maniera di lavorare? E mi domando anche, visto che non è il primo caso di difficoltà nella gestione delle piazze richieste dall'opposizione, devo pensare che ci sia qualcosa che non va? Cosa ci rimane? Che una bella festa organizzata con investimenti anche economici è saltata, e i costi sono i nostri. Qualcuno lo fa fatto con un pizzico di malevolenza? Probabilmente no, non lo so. Mi rimane questo sospetto, una clamorosa inefficienza nella gestione delle piazze", conclude il candidato sindaco.

Il Comune: il 25 in quella piazza ci sarà Fratelli d'Italia

Da parte sua Palazzo d'Accursio fa sapere che la piazza era stata concessa e per uno slittamento dei lavori si è creato questo disguido. Al candidato Battistini il Comune aveva così proposto un'alternativa in quartiere che però il civico ha rifiutato. Da qui il diniego arrivato ieri, come da prassi quando si annulla un evento. Il prossimo 25 settembre nella stessa porzione di piazza, infatti, ci sarà un comizio elettorale di Fratelli d'Italia.