Elezioni: candidati, interviste, sondaggi e tutte le informazioni utili per il voto di ottobre

VADEMECUM AL VOTO. A Bologna, si vota per il rinnovo del scegliere sindaco, del consiglio comunale e dei 6 Consigli di quartiere. La guida di BolognaToday per orientarsi verso le urne: dai risultati dei sondaggi commissionati da noi e non solo, alle nostre interviste agli 8 candidati sindaco e a chi corre nelle liste di appoggio; dalle vox populi sul tema elettorale, alle info di servizio (modalità voto, orari, misure anticovid, agevolazioni viaggio, rinnovo tessera elettorale, ecc)

Urne aperte domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 in 48 comuni dell' Emilia-Romagna. Tra questi Bologna, dove gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci e i rispettivi consigli comunali (scheda azzurra), ma anche a rinnovare i 6 Consigli di quartiere della città (scheda rosa): Borgo Panigale-Reno (zone Barca, Borgo Panigale e Santa Viola); Navile (zone Bolognina, Corticella e Lame); Porto-Saragozza (zone Costa Saragozza, Malpighi, Marconi e Saffi); San Donato-San Vitale (zone San Donato e San Vitale); Santo Stefano (zone Colli, Galvani, Irnerio e Murri) e Savena (zone Mazzini e San Ruffillo).

In lizza per succedere al sindaco Virginio Merola, uscente dopo il suo secondo mandato, c'è il suo 'delfino', il dem Matteo Lepore, sostenuto dal centrosinistra con le liste Europa Verde, Pd Lepore sindaco, Matteo Lepore Sindaco, Anche tu Conti, M5s 2050, Coalizione civica per Bologna coraggiosa ecologista solidale, Lista Psi-Volt. Il centrodestra schiera Fabio Battistini appoggiato da Fli, Bologna ci piace, Popolo della famiglia, Lega e FI.

Troviamo in corsa per lo scranno più alto di Palazzo d'Accursio anche Stefano Sermenghi (Bfc-Bologna forum civico e Per Bologna Italexit), Addolorata Palumbo (Sinistra Unita Bologna), Marta Collot (Potere al Popolo), Andrea Tosatto (3V), Federico Bacchiocchi (Pc lavoratori) e Luca Labanti (Lista Movimento 24 agosto).

Elezioni Bologna 2021: dove, quando, candidati e liste e info utili ai seggi

Elezioni amministrative Bologna 3-4 ottobre 2021, le liste

Elezioni comunali Bologna, interviste agli 8 candidati sindaco

Elezioni Bologna, interviste agli altri candidati in corsa:

Elezioni amministrative 2021: sondaggi Bologna