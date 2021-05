Conti coalizione centro sinistra: "Pd disponibile su chiarimento" | VIDEO

Definire con chiarezza la coalizione del centrosinistra. "L'ho chiesto al segretario del Pd, Luigi Tosiani, e mi è parso di cogliere una disponibilità anche sua su questo aspetto e cioè definire con chiarezza la coalizione, perchè questo ovviamente diventa lo strumento attraverso il quale poi noi ci presentiamo agli elettori che si sentiranno tranquilli nel sottoscrivere un impegno, l'appoggio a una coalizione che sia chiara e netta".

Lo dichiara Isabella Conti (Iv), candidata alle primarie del centrosinistra, in vista di una nuova convocazione del tavolo del centrosinistra. "E' importante dire ai cittadini chi fa parte della coalizione", sottolinea Conti, che punta a tenere fuori il M5s.

"E' come se vi chiedessi di andare a fare un viaggio assieme e poi però cambiassimo i compagni di viaggio prima di partire", aggiunge la sindaca di San Lazzaro: compagni "che magari non vi aspettavate, non vi piacciono e potrebbero minare la bellezza del viaggio". Inoltre, sempre pensando alla prossima riunione del tavolo, "sarà importantissimo dare informazioni quanto più possibile chiare ai cittadini, in modo tale che sappiano esattamente dove devono recarsi a votare, come poter votare- continua la candidata- e come poterlo fare online, chiarire che per votare online sarà necessaria la preiscrizione e soprattutto dare una mappatura molto chiara e intuitiva di dove uno si deve recare a votare sulla base della propria residenza". Quindi "attendiamo con ansia questo incontro", afferma Conti. (Dire)