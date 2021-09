Salvini in una piazza dei Colori blindata: "Lega primo partito, puntiamo al ballottaggio" | VIDEO

Salvini torna a Bologna, questa volta in zona Massarenti, per un comizio (senza candidato sindaco) in piazza dei Colori.

Polizia e carabinieri blindano letteralmente gli accessi, un centinaio di simpatizzanti del Carroccio assiste al suo intervento mentre Potere al Popolo, su via Mattei, contesta la presenza del segretario della Lega: "Salvini sciacallo", recita un cartellone.

"La Lega sono convinto che sarà la prima forza politica del centrodestra. L'obiettivo è portare la sinistra al ballottaggio e poi confrontare due idee di città diverse. Il centrosinistra a Bologna pensa di aver già vinto perché considera Bologna un bancomat, la partita della comunali è nelle vostre mani – dice al pubblico della Lega – anche l'lnghilterra pensava di aver vinto gli europei perché giocava in casa".

"Noi ce la giochiamo fino in fondo, la sinistra è molto forte, molto presente nei centri, nei salotti buoni, tra banchieri e finanzieri. Io preferisco le periferie, le case popolari. Questa risposta in un lunedì pomeriggio di lavoro è gioia", conclude.

Assente il candidato sindaco, Fabio Battistini, e ai cronisti che gli chiedono come mai Salvini risponde: "Camminiamo divisi per vincere uniti, Bologna è grande e popolosa ma per la chiusura della campagna elettorale prevediamo incontri di coalizione a Bologna come nelle altre città d'Italia".

Potere al Popolo contesta Salvini

"Respingiamo Salvini dai nostri quartieri. La vera sicurezza è casa, reddito e dignità. Siamo in Piazza dei Colori, con una delegazione di abitanti del Pilastro per chiedere di fare domande precise al comizio di Salvini. Ovviamente il comizio leghista è in una piazza blindata da centinaia di membri delle forze dell'ordine. Salvini non può atteggiarsi a rappresentante dei quartieri popolari mentre governa insieme a Draghi, al PD e al movimento 5 stelle. Il vero degrado è una città che non garantisce un tetto a 1500 famiglie a rischio sfratto. Il vero degrado è una città che basa la sua economia sullo sfruttamento nella city of food e negli hub della logistica".