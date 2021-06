Comunali, Salvini: "A Bologna corriamo per vincere, candidiamo una squadra"

Per le amministrative di Bologna, "noi abbiamo le idee chiare, ci sono tre persone esterne al centrodestra classico e senza tessere di partito, che hanno detto che ci sono... A me piacerebbe fare quello che abbiamo fatto a Roma, non candidare un sindaco ma candidare una squadra, almeno un tridente con sindaco, vicesindaco e un assessore forte".

Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo sulle amministrative in conferenza stampa a Mestre. "Il fatto che a sinistra si stiano prendendo a schiaffoni, perché questo stanno facendo con le primarie, ci impone di attendere i due o tre giorni che ci separano dalle primarie prima di fare i nomi, ma non che il nostro candidato dipenda dalle primarie del centrosinistra, abbiamo le idee chiare", continua Salvini.

A Bologna, "non corriamo per partecipare ma per provare a vincere, e questo lo faremo anche a Torino", aggiunge Salvini. "Se avessi un euro da scommettere io sulla ruota di Torino e di Paolo da Milano, che peraltro produce anche un ottimo barolo, io lo metterei volentieri". (Dire)