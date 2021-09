Comunali, Forza Italia presenta la lista: "Andiamo al ballottaggio" | VIDEO

Confermata capolista Ilaria Giorgetti. Castaldini sul Pd: "Chi manda via dalla propria casa i moderati non sa neanche cosa vuol dire esserlo"

Forza Italia presenta la lista per le elezioni comunali e mette in campo tutte le sue forze per raggiungere l'obiettivo: andare al ballottaggio. Alla presentazione, stamattina nella sede di via D'Azeglio, la senatrice azzurra Anna Maria Bernini, il candidato sindaco Fabio Battistini, il coordinatore regionale Enrico Aimi e la coordinatrice locale Valentina Castaldini. Oltre ai 36 candidati, s'intende.

"Siamo qui per vincere, non per partecipare", dice la senatrice Bernini che continua: "Alle comunali Fi si presenta come luogo delle idee e della libertà, in cui ci si confronta con rispetto senza paura e senza liste di proscrizione", la frecciata è rivolta al Pd dopo l'esclusione dei 'ribelli' che hanno appoggiato Isabella Conti alle primarie. "Chi manda via dalla propria casa i moderati non sa neanche cosa vuol dire esserlo", ribadisce la coordinatrice cittadina di Fi, Valentina Castaldini. Nello schieramento che sostiene Battistini "ognuno ha il proprio percorso, la propria storia e il proprio ruolo", avverte il candidato sindaco, "ma l'obiettivo è unico e condiviso: migliorare la città".

La lista

Confermata capolista Ilaria Giorgetti: "Dobbiamo fare come Alessandro Magno, bisogna schierare bene l'esercito e le battaglie si vincono anche contro chi in questo momento è più forte", afferma l'ex presidente del Santo Stefano, promettendo che altrimenti sarà "guerra senza quartiere" dall'opposizione. Dopo Giorgetti c'è Giorgio Spallone, ex difensore civico del Comune, che promette una "rivoluzione del buonsenso".

La lista spazia poi dal più giovane, 18 anni, Fabio Carbone, al più anziano, 88 anni, Fausto Monti. Gli altri candidati: Daniele Aiello, Luca Alberti, Giovanni Balboni, Sara Bartolomei, Costanza Bendinelli, Fabio Brunelli, Maria Bugiada, Pippo Carmina, Annamaria Cesari, Elisa D'Ambrosio, Erika Falco, Bruno Fantinelli, Marco Grandi, Angela Graziani, Antonio Gregorio, Gigliola Grillini, Paola Guerra, Patrizia Gumierato, Angelo Lange, Moreno Masotti, Marco Montanarini, Carla Pistorizzi, Carlo Pupo, Francesca Ragazzi, Carmine Romeo, Giovanni Salvagni, Giuseppe Seminaroti, Nicola Stanzani, Giandomenico Testa, Francesco Valtancoli, Andrea Ventura, Alessio Vincenzi.