Comunali, si vota il 3-4 ottobre: è ufficiale

Le prossime elezioni amministrative "sono ufficialmente fissate per il 3 e 4 ottobre", comprendendo così anche la Festa del Patrono di Bologna. Ad annunciarlo è Elena Gaggioli, assessore agli Affari generali del Comune di Bologna e presidente della Commissione elettorale di Palazzo D'Accursio.

L'assessore lo ha annunciato questa mattina, nel corso della seduta di question time in Consiglio comunale. "Abbiamo una data definitiva- afferma l'assessora- ne approfitto per dare ufficialmente la notizia ai consiglieri".

Sfuma cosi il "consiglio" del candidato sindaco di centrosinistra e assessore comunale alla cultura, Matteo Lepore, che auspicava il voto a settembre: “La sicurezza dei cittadini prima di tutto - ha scritto in una nota - per questo è importante che il governo individui la data più prudente per la tornata elettorale delle amministrative. Si tratta di buonsenso”.

La "finestra di voto" individuata è tra il 15 settembre e il 15 di ottobre, ma "credo sia di buon senso individuare la data nella prima parte di questa finestra, anche alla luce del rischio recrudescenza del virus in autunno - aveva detto il candidato, abbiamo il dovere di garantire che le elezioni amministrative si svolgano in una condizione di massima sicurezza e partecipazione. Le condizioni per evitare che il rischio sanitario pesi nuovamente sulla serenità del voto ci sono tutte, auspico che il governo, anche alla luce di queste valutazioni, individui al più presto la data”.