Primarie, Lepore: "Zona 30 in molte aree", Conti: "Perimetro coalizione? Questione da sanare"

Mentre la data del 20 giugno si avvicina continua il confronto a distanza tra i due candidati alle primarie del centrosinistra per le comunali di ottobre. Il video della discussione al mercato è alle spalle e i toni sono più morbidi, il confronto si sposta sui contenuti.

Lepore gioca la carta della sicurezza stradale. "Renderemo Bologna 'Città 30', come peraltro già previsto dai nostri piani della mobilità sostenibile, abbassando il limite di velocità a 30 chilometri orari in tutte le aree residenziali e strade urbane" è la promessa di Lepore, che aggiunge: "occorrerà anche verificare che siano rispettati, aiutando le persone che usano l'auto o la moto ogni giorno ad acquisire nuove abitudini che aumentino la loro sicurezza e quella di tutti gli utenti della strada".

Conti replica nel merito: "Nel nostro programma, già pubblicato dalla settimana scorsa, prevediamo una zona 30 su Bologna escludendo i viali e le strade a scorrimento veloce- spiega la candidata, questo pomeriggio a margine dell'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Unipol, a San Lazzaro- ma immaginiamo una zona 30 anche sulle strade collinari".

Ma il tema che avanza la sindaca è anche un altro, ed è di metodo. Il perimetro della coalizione è un "equivoco da chiarire il prima possibile, per chiarezza verso gli elettori" dice Conti. Il ragionamento è che "ci sono persone che stanno molto a sinistra e che hanno scelto di stare al tavolo delle primarie, che in caso di mia vittoria non so se si sentirebbero rappresentati da un allargamento ad Azione, ad esempio. Così come una parte di moderati non so se si sentirebbero rappresentanti se ci fosse l'M5s". Per questo, insiste la candidata, "dobbiamo avere un po' di chiarezza" sul tema.