Conte in Emilia, passeggiata in via Zamboni: "Progetto serio, appoggiamo Lepore"

"Appoggiamo anche candidati non nostri senza alcuna difficoltà, come è il caso qui a Bologna con Lepore" ma solo "quando c'è un progetto solido e concreto per la comunità". Questo il passaggio centrale del ragionamento di Giuseppe Conte, in visita in Emilia nel giorno della sua ospitata alla Festa dell'unità nazionale, con tappa anche a Bologna.

L'ex premier si è palesato ieri pomeriggio lungo via Zamboni, dopo una giornata passata a Finale Emilia e a San giovanni in Persiceto. Sullo sfondo, le elezioni comunali di ottobre e l'apparentamento del M5S locale in scia con il candidato Pd favorito ed assessore alla cultura Matteo Lepore.

L'ex premier per l'esattezza è partito da piazza Verdi, accompagnato tra gli altri dai pentastellati locali Max Bugani e Marco Piazza, ma subito la ressa lo ha costretto a infilarsi lungo via Zamboni, dove all'altezza di piazza Rossini è arrivato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Lungo la via, Conte è circondato dai collaboratori ma anche da tanta gente, cittadini che lo hanno fermato per chiedere un autografo o per scattare un selfie insieme. L'ex premier, atteso più tardi alla Festa dell'Unità, si è fermato volentieri, adottando tutti i crismi di una tipica passeggiata pre-elettorale.

"Stanchissimo? Se c'è gente energie tornano"

"Io stanco? Come vedete, il calore della gente moltiplica le energie". Conte torna così sul suo sfogo a Finale Emilia, nel modenese, dove ha un comizio elettorale ha confessato che il suo nuovo ruolo è "stressantissimo" al punto da immaginare qualcun altro al suo posto, fra non troppo tempo.

"È nato- chiarisce l'ex premier, che aveva già corretto la linea nel corso della tappa di Cattolica nel pomeriggio- un fraintendimento: se ci si impegna seriamente nell'interesse delle persone per perseguire il bene comune, evidentemente ci si dedica anima e copro. Ed è un impegno enorme, lo sottoscrivo. Volevo dire- puntualizza l'ex presidente del Consiglio- che per me la politica non sarà mai un mestiere, ma una vocazione e quindi qualcosa di più. Ho maturato una certa esperienza man mano che vado avanti, lo faccio col massimo entusiasmo e col massimo impegno. Volevo anche dire che se si lavora seriamente in questa direzione, la fatica è enorme".

Continua dunque Conte: "Se lascerò il posto a qualcun altro? Abbiamo appena iniziato, ci mancherebbe. Con impegno, determinazione e convinzione, abbiamo un grande progetto da realizzare. Questo nuovo corso del Movimento 5 stelle sta partendo bene, c'è tanta accoglienza da parte della gente, che ci riconosce alcuni meriti, come la gestione della pandemia o i 200 miliardi di euro e oltre essenziali per la ripresa, che non tutti ci riconoscono pubblicamente. Ci riconoscono tante misure- conclude l'ex premier- che si rivelano ora di estrema importanza".

"A Bologna progetto concreto e solido"

"Bologna è la testimonianza del fatto che quando c'è un progetto solido e concreto per la comunità, il Movimento 5 stelle c'è. C'è perché condivide la responsabilità di elaborare un progetto e assume un impegno. È il mio modello per il 2023? Il modello dell'M5s per gli anni a venire sarà quello di elaborare e appoggiare progetti concreti per i cittadini, non cose astratte o slogan, o proposte politiche non sostenibili. Per questo appoggiamo anche candidati non nostri senza alcuna difficoltà, come è il caso qui a Bologna con Lepore".