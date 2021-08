Rumors elezioni, sostenitori di Conti fuori dalla lista PD?

Si vocifera di un "no" di Lepore, quindi dovrebbero decidere se provare a candidarsi con la sindaca di San Lazzaro che incontrerà la stampa domani, per presentare logo e nomi

Chi si era spostato su Conti resterà fuori? Parliamo di tre assessori (Marco Lombardo, Virginia Gieri, Alberto Aitini) e due consiglieri (Vinicio Zanetti e Giulia Di Girolamo, mentre Maria Caterina Manca ha già optato per la lista Conti). Per loro si vocifera di un "no" di Lepore per la lista Pd, ovvero, i sostenitori di Conti, nonostante i rumors su una sponda trovata nel Pd nazionale, nella lista Pd non troverebbero posto e starerbbe a loro decidere se provare a candidarsi con la sindaca di San Lazzaro che incontrerà la stampa domani alle 12, in via San Vitale 7b, per presentare logo e candidati.

Il segretario procinciale dem, Luigi Tosiani, non si sbilancia. Su questi temi "c'è discussione, come sempre capita quando bisogna fare le liste", afferma il a margine della presentazione della candidatura di Mattia Santori. Tosiani sottolinea poi di avere "molto rispetto per il dibattito che è iniziato ieri nelle nostre assemblee territoriali" e al termine di queste si cercherà di fare "la sintesi più alta possibile": ovvero la proposta di lista che Tosiani sottoporrà sabato all'assemblea cittadina.

Ma intanto, tra le riunioni di ieri sera, gira voce che quella del Savena sia stata burrascosa, con un clima piuttosto pesante attorno ai sostenitori di Conti. Il segretario resta abbottonato anche sul capolista. Potrebbe essere lo stesso Santori? "Sarà una persona che rappresenterà istanze coerenti con quello di cui abbiamo discusso oggi", si limita a dire il segretario, segnalando però che ci saranno altri nomi civici in lista oltre a Santori. Il quale, intanto, dal dibattito sulla candidatura dei sostenitori di Conti si tiene alla larga: "Saranno gli organi del Pd e degli altri partiti a decidere. Io ho perfetta stima di Conti" e "credo abbia dato un segnale nobile alla politica". (dire)