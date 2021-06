Comunali, la proposta di Conti: "Parcheggi ospedali gratis"

La candidata sindaca alle primarie del centrosinistra rilancia: "Non solo per i pazienti ma anche per gli operatori sanitari"

Parcheggi gratis negli ospedali. È la proposta di Isabella Conti, candidata alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni comunali di Bologna, lanciata oggi dal parcheggio dell'Ospedale Maggiore: "I parcheggi nei supermercati sono gratis, mentre in ospedale si paga: è un controsenso che dobbiamo superare. Devono essere gratis per tutte le persone che vengono in ospedale per curarsi o per prendersi cura dei malati".

Questa proposta, come ricorda l'aspirante candidata sindaca, era già stata lanciata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, prima della pandemia. "Penso che sia arrivato il momento di raccogliere la sfida per raggiungere un obiettivo alto del nostro programma che è rendere Bologna, nota per essere una realtà meravigliosa per il buon cibo e l'automotive, anche una valle della cura".

Secondo Conti, infatti, "la sfida pandemica e la grave crisi che ne consegue ci fanno capire che dobbiamo puntare moltissimo su welfare e cura, e sulla capacità dell'amministrazione di far sentire i cittadini protetti e accolti", e in questo senso "un primo passo che vorremmo fare è garantire la gratuità dei parcheggi".

Gratuità che deve valere non solo per i pazienti e per i loro familiari, ma "anche per gli operatori sanitari". Sul punto, la sfidante di Matteo Lepore porta l'esempio del Sant'Orsola, dove "lavorano circa 7.000 persone, ma ci sono solo 550 posti liberi garantiti". Insomma, chiosa, "dobbiamo fare piccoli gesti per far comprendere alle persone che le istituzioni sono in grado di prendersi cura di loro"