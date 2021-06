Conti, primarie: "Chiarire chi sono i compagni di viaggio, è trasparenza nei confronti dell'elettorato"

La candidata chiede ancora un tavolo. Non una "questione secondaria, soprattutto in termini di trasparenza, dovremmo almeno definire o perimetro o una road map"

Chiarire chi sono i "compagni di viaggio". Lo ha chiesto la candidata alle primarie Isabella Conti, ieri a margine dell'inaugurazione dell'hub Unipol a San Lazzaro, una questione, secondo Conti "da risolvere tutti assieme" anche per "chiarezza nei confronti dell'elettorato. Con il segretario Tosiani - coordinatore della Segreteria PD di Bologna - eravamo rimasti che avremo definito i termini. Mi chiedo in che modo possiamo impegnare gli elettori e i cittadini a sottoscrivere un impegno di votare per il centrosinistra se non abbiamo bene chiaro quali sono i compagni di viaggio".

"Ci sono persone che stanno molto a sinistra e hanno scelto di far parte del tavolo delle primarie, in caso di mia vittoria non so se si sentirebbero rappresentati da 'Azione' per esempio, e così anche una parte dei moderati se nel centrosinistra ci fosse il M5S".

Non è quindi una "questione secondaria" per Conti "soprattutto in termini di trasparenza, dovremmo almeno definire o perimetro o una road map. Avevo chiesto dopo il 20 maggio, dopo aver formalizzato le nostre candidature, che venisse convocato un tavolo. Sono convinta che troveremo il modo di discuterne al meglio e proporci in tempi rapidissimi con una linea chiara, in un senso o in un altro".

Da punto di vista del voto, Isabella Conti spiega che, al momento si possono pre-registrare i 16enni e i cittadini stranieri, e hanno tempo fino a una settimana prima del voto. La finestra è aperta invece fino al 17 per i residenti che vogliono votare online: "E' importante che funzioni bene, su questo non c'è dubbio - afferma Conti - a Torino si vota il 13, abbiamo questa prova per vedere se ci sono cosa da sistemare. Speriamo funzioni tutto bene".