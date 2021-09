Elezioni amministrative 2021, come rinnovare la tessera elettorale

Domenica 3 (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15) a Bologna si voterà per il rinnovo del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli di Quartiere.

Per votare sarà necessario presentare un documento d'identità e la tessera elettorale.

Le tessere elettorali del Comune di Bologna sono state spedite tramite servizio postale, con raccomandata e ricevuta di ritorno, direttamente all'indirizzo di residenza degli elettori oppure consegnate dai messi comunali. I cittadini che non hanno ricevuto la tessera al proprio domicilio possono recarsi presso l'Ufficio elettorale di Piazza Liber Paradisus, 11 per ritirarla personalmente.

È possibile recarsi all'Ufficio elettorale per chiedere un duplicato o il rinnovo della tessera anche in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi per l'apposizione del bollo che attesta il voto.

L'Ufficio elettorale è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13. Nella settimana precedente il voto l'ufficio elettorale osserverà le seguenti aperture straordinarie:

- sabato 25 settembre e domenica 26 settembre dalle 8.30 alle 14;

- da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre dalle 8.30 alle 18;

- domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23;

- lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Gli elettori iscritti nella lista elettorale del seggio che si presenteranno muniti della propria tessera elettorale priva di spazi per l'apposizione del bollo per la certificazione del voto, potranno essere ugualmente ammessi a votare regolarmente e a tale scopo i

Presidenti di seggio saranno posti in condizioni di provvedere. Si raccomanda, comunque, di verificare quanto prima possibile se la tessera elettorale ha ancora spazi vuoti.

Gli elettori che, per impedimento fisico, non fossero in grado di provvedere personalmente al ritiro della tessera, potranno ottenerne la consegna a domicilio, all'orario desiderato. Per richiedere il servizio è possibile telefonare al numero 051 2194222 oppure inviare un'email all'indirizzo ufficioelettorale@comune.bologna.it, indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), il numero della tessera elettorale e un recapito telefonico per essere ricontattati. È anche possibile delegare un'altra persona al ritiro.

