Elezioni Castel del Rio: Alberto Baldazzi rieletto sindaco per la terza volta

Ci ha provato ed è stato riconfermato per la terza volta consecutiva: Alberto Baldazzi è di nuovo il sindaco di Castel del Rio, con il 79, 21% raggiunto dalla sua lista ' Per Castel del Rio', e 419 voti. Lo sfidante Fabio Marotti, presentatosi con la lista 'Centrodestra per Castel del Rio-Marotti Sindaco', ha raggiunto il 20,79% e 110 voti.

A Castel del Rio i voti validi sono stati 529. 13 le schede bianche e 17 quelle nulle. 30 i voti non validi.