Elezioni, il sindaco (uscente) Merola al seggio: "Andiamo a votare"

Si è recato di buon'ora a votare in via Muratori

Alle urne da sindaco uscente, Virginio Merola, che si è recato di buon'ora al seggio di via Muratori per votare per il suo successore a Palazzo d'Accursio, dove è rimasto per due mandati.

Sui social, Merola esorta i cittadini ad andare a votare.

Andiamo a votare. Buon voto a tutte e tutti!

I due mandati e gli incarichi del sindaco Virginio Merola

Virginio Merola è stato rieletto Sindaco di Bologna il 19 giugno 2016 (secondo mandato).

Diplomato presso il liceo classico Minghetti di Bologna, si è laureato in Filosofia all'Alma Mater.

E' stato Dipendente di Società Autostrade (1979-1989), poi della Lega delle Autonomie locali dal 1989.

Gli incarichi istituzionali: presidente del Quartiere Savena di Bologna (1995 - 2004), consigliere provinciale (1995 - 1999), eletto in Consiglio Comunale nel 2004 si dimette per assumere il ruolo di assessore all'Urbanistica e alla Casa fino al 2008, presidente del Consiglio provinciale dal 2009 al marzo 2011, carica da cui si dimette per candidarsi a Sindaco di Bologna.

Sindaco della Città Metropolitana di Bologna dall'1 gennaio 2015. Sindaco di Bologna nel mandato amministrativo 2011-2016.

A giugno del 2020 è stato eletto presidente dell'Istituto storico Parri di Bologna.

E' componente della direzione nazionale del Partito democratico e presidente del PD Emilia-Romagna.