Conti-Lepore: la sindaca di San Lazzaro incassa l'appoggio di Lombardo. Pd invoca libertà di voto

Al momento la sfida tra i due candidati a Palazzo D'Accursio è social, con la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, in testa, almeno per quanto riguarda like e visualizzazioni. La conferenza stampa di Matteo Lepore su Facebook, fino a ieri, 21 aprile, ha registrato 14.000 visualizzazioni, contro le quasi 45mila di Conti, anche se, va ricordato, quello della sindaca di San Lazzaro è stato più un annuncio, molto atteso, mentre l'altro candidato dem, Alberto Aitini, sembrerebbe ancora in corsa.

I due assessori dovrebbero avere l'ok da almeno il 35% degli componenti dell'assemblea cittadina, quindi le primarie potrebbero essere almeno a tre: "La mia candidatura è un modo per rafforzare il centrosinistra", aveva detto Conti rivendicando anche la sua indipendenza: "Penso sia un fatto - ha commentato Lepore - che sia stata candidata da Matteo Renzi. Come sappiamo è una persona che sa come introdurre elementi di disturbo nel dibattito democratico del nostro paese".

Intanto la frangia riformista dem pare virare a vele spiegate verso la sindaca. L'assessore Marco Lombardo ha annunciato il sostengo a Conti: "Mi legano valori e impegno, studio e dedizione al bene comune - replica la sindaca su Facebook- saperlo al mio fianco mi fa sperare davvero in una stagione nuova, nella quale ritrovarci insieme non sulla base delle etichette o dei simboli, ma in virtù di una più profonda comunione di intenti, per Bologna".

Primarie Pd Bologna: "Ciascuno scelga dove stare"

Nel Pd di Bologna nel frattempo si invoca la libertà di voto alle primarie. "Al momento abbiamo tre candidature in campo Lepore, Aitini e Conti, tutte espressione del campo del centrosinistra, tra le quali individuare quella migliore per vincere le elezioni vere - ha detto il consigliere comunale Piergiorgio Licciardello - ciascuno scelga dove stare e si concentri sul progetto politico e sul promuovere il valore della propria candidatura, piuttosto che sprecare energie tentando di sporcare il percorso degli altri candidati". Licciardello NON LE MANDA A DIRE AL PARTITO: "Fallita la triste e imbarazzante campagna delle 'donne contro una donna'- attacca - ecco che si affaccia un'altra campagna altrettanto triste e imbarazzante. Quella della minaccia, da parte di qualche 'autorevole' esponente, di ricorsi ai probiviri per chi nel Pd dovesse scegliere di sostenere Isabella Conti alle primarie".

Il riferimento è alle dichiarazioni del consigliere regionale dem Antonio Mumolo, oggi su 'Repubblica', secondo cui lo statuto del partito impedisce di votare candidati non del Pd. "Un tentativo di forzare l'unità su un candidato a colpi di 'disciplina di partito'- contesta Licciardello- domando peròL come si possa invocare la disciplina nel momento in cui viene disatteso l'esito di una consultazione nel partito. Sarebbe stata comunque un'invocazione discutibile nel momento in cui il candidato fosse stato Alberto Aitini, emerso chiaramente dalla consultazione con gli iscritti come il candidato preferito". Quindi, insiste Licciardello, "nel momento in cui l'esito di quella consultazione viene totalmente disatteso, pretendere disciplina verso un nome diverso da quello indicato appare, oltre che discutibile, davvero surreale". Tra l'altro, sottolinea il consigliere comunale, "ci si accanisce verso una situazione che non sarebbe nuova, sia pensando al passato di Bologna, sia guardando a consultazioni più recenti in Comuni della nostra provincia". Quindi, ammonisce "per favore smettiamola subito".

E i bolognesi come si preparano ad accedere alle urne? Quali gli orientamenti attuali? E' quello che si prefigge di indagare BidiMedia con il proprio sondaggio in vista della amministrative 2021.