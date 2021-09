Elezioni a Gaggio Montano: Pucci senza rivali. E' l'unico candidato in lizza

Stessa situazione di cinque anni fa, con la sindaca uscente Elisabetta Tanari. Ecco come si vota in questi casi

Come cinque anni fa con la sindaca uscente Elisabetta Tanari, agli sgoccioli del secondo mandato, i residenti di Gaggio Montano sono chiamati alle urne per decidere il nuovo primo cittadino, ma c'è un solo candidato. Si tratta di Giuseppe Pucci, presidente della società sportiva il Faro e per 35 anni esponente dell'Ascom.

Nato e vissuto a Gaggio Montano, 62 anni, Pucci si presenta con una lista 'Impegno Concreto', composta da:

Andrea Baldini

Fabrizio Borgognoni

Marzia Brunetti

Rachele Elmi

Silvia Guccini

Alessandro Guidotti

Maurizio Malavolti

Rolando Masetti

Manuela Stellato

Giovanni Tanari

Isabella Taroni

Marco Zanini

Come si vota quando c'è un solo candidato?

In presenza di un solo candidato è previsto che ai seggi si presenti il 50%+1 degli elettori affinché l’elezione sia valida, ma a causa della pandemia da Covid-

