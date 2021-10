Comunali. Eletta Rita Monticelli, prof di Zaki: "Rafforzare lavoro di equipe, azione forte per la liberazione"

Arriva in Consiglio comunale: "Non passa giorno, minuto senza pensare a Patrick. È vero adesso e lo sarà fino a quando non tornerà nella città che ha scelto per i suoi studi"

La professoressa di Patrick Zaki, Rita Monticelli, coordinatrice del Master Gemma dell'Alma Mater, dopo essere stata nominata capolista del Pd è ora consigliera comunale. Ha ottenuto 869 preferenze, quindi un seggio a Palazzo D'Accursio.

"Chiunque dovrebbe provare ad aiutare Patrick sempre più intensamente e ognuno a proprio modo, con le proprie possibilità e nel proprio luogo - ha detto Monticelli alla Dire - Bologna, l'Università, i cittadini hanno fatto tanto per lui, compresa l'amministrazione. Ora si potrà rafforzare il lavoro di equipe. Quel che è certo è la necessità, da qui al 7 dicembre (giorno del nuovo processo - ndr) di un'azione forte e intesa per chiederne la libertà".

Monticelli non metterà da parte il suo ruolo di insegnante: "Un grande piacere grazie al continuo scambio di idee, l'impegno per i diritti umani continuerà, come anche quello per tutti i valori portati avanti con forza in questi anni. Perchè c'è sempre da imparare dagli studenti e dalle studentesse, soprattutto da chi viene da culture e tradizioni diverse da quelle a cui si è abituati: un'inesauribile fonte di arricchimento e di riflessione".

Uno degli obiettivi è dunque quello di intensificare "il rapporto tra Università e città in vista di una co-progettazione della vita di Bologna", conclude Monticelli, che però non può non ammettere la sua preoccupazione: "Non passa giorno, minuto senza pensare a Patrick. È vero adesso e lo sarà fino a quando non tornerà nella città che lui stesso ha scelto per i suoi studi".



