Coalizione civica festeggia il risultato: "Quando si guarda a sinistra si vince bene" | VIDEO

Coalizione Civica, Coraggiosa, Ecologista e Solidale festeggia il successo delle urne e saluta la nascita di una maggioranza più a sinistra. "Quando si guarda a sinistra si vince al primo turno e si vince bene", premette Emily Clancy, consigliera più votata in assoluto a Bologna, commentando il voto con i compagni di lista in una conferenza stampa tenuta al centro sociale Giorgio Costa. "Siamo la lista che ha preso in assoluto più preferenze espresse e credo la lista di sinistra che è andata meglio in tutta Italia. Questa è l'affermazione di un radicalmente collettivo sul territorio. Lo si vede bene nei quartieri, dove abbiamo eletto 12 consiglieri su 12 candidati. Ci eravamo dati l'obiettivo di essere la seconda forza della coalizione e ci siamo riusciti. In percentuale siamo leggermente cresciuti, mentre spesso le liste civiche si disgregano nell'arco di qualche anno".

Ora si attende la giunta Lepore per capire il ruolo del movimento. "Sono certa che ci sarà riconosciuto di essere la seconda forza della coalizione", dice Clancy, che glissa su un suo possibile ruolo da vice di Lepore. "Io vicesindaca? Di questo non abbiamo ancora parlato, ci siamo fatti solo le congratulazioni reciprocamente ieri sera", dice a proposito, ma "siamo certi che Lepore darà attuazione al nostro programma".