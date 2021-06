L'ex ministro Galletti sulle primarie: "Ho votato online per Isabella Conti"

L'ex ministro Gian Luca Galletti fa sapere attraverso una nota quale è stata la sua preferenza alle urne delle primarie del centrosinistra: "In questi giorni ho registrato a Bologna una forte voglia di rinnovamento nelle politiche per la città. Bologna è davanti a una sfida, quella del post Covid, che è difficile ma nel contempo piena di opportunità. Per queste ragioni, questa mattina, ho votato online per Isabella Conti".