Comunali, Giorgia Meloni in piazza Galvani: "Combattiamo per vincere" | VIDEO

Tanta gente in piazza Galvani per Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia oggi a Bologna in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Per un saluto, sul palco anche Fabio Battistini, candidato sindaco del centrodestra.

"A Bologna combattiamo – dice Meloni – combattiamo per vincere, ovviamente. Penso che non ci siano battaglie che non si possono vincere se si combattono fino in fondo. Bologna è una città che merita di più e noi vogliamo dare un'alternativa a tutti quei bolognesi che non facendo parte del circuito dei salotti, delle Sardine, di Prodi e dei centri sociali sono stati esclusi da tante opportunità".

Si andrà al ballottaggio? "Siamo qui per questo – risponde Meloni – a guardare questa piazza si direbbe che la partita è tutt'altro che chiusa".

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco